Más de 47.000 millones de dólares en remesas marcaron 2025 para países del Triángulo Norte

Los envíos familiares a El Salvador, Guatemala y Honduras crecieron más de 20 % interanual, según datos recopilados por la OIM

Los migrantes envían millones de dólares en remesas de Estados Unidos a sus países de origen.

Los migrantes envían millones de dólares en remesas de Estados Unidos a sus países de origen.

Los migrantes envían millones de dólares en remesas de Estados Unidos a sus países de origen.

Los migrantes envían millones de dólares en remesas de Estados Unidos a sus países de origen.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — Las remesas familiares recibidas por El Salvador, Guatemala y Honduras, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, totalizaron 47.730,2 millones de dólares en 2025, un 20 % más que lo registrado en el 2024, según datos obtenidos este miércoles por EFE.

Las cifras recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que esta cifra es superior en 7.997,3 millones de dólares a los 39.732,9 millones de dólares registrados en el 2024, lo que representa un incremento del 20,12 %.

En 2025, el promedio mensual de ingresos por remesas familiares para estos tres países fue de 3.977 dólares. Los meses en los que más remesas se registraron fueron julio con 4.354, diciembre con 4.309 y octubre con 4.301.

Estadísticas

Del total de remesas recibidas, de acuerdo con las estadísticas de la OIM, 9.987,9 millones de dólares (20,9 %) fueron recibidos por El Salvador, 25.530,2 millones (53,5 %) por Guatemala y 12.212 millones (25,6 %) por Honduras.

Estas cifras representan incrementos puntuales de un 17,8 % en la recepción de remesas para El Salvador, un 18,7 % para Guatemala y un 25,3 % para Honduras.

Cada año, más de 500.000 personas procedentes de estos tres países intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Para el caso de El Salvador, las remesas son enviadas principalmente desde los Estados Unidos, donde viven más de 2 millones de salvadoreños y son el principal sostén de la economía del país centroamericano, donde este dinero es utilizado en su mayoría para el consumo de servicios, según lo señalado por diversos economistas.

FUENTE: Con información de EFE

