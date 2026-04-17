sábado 18  de  abril 2026
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Ignacio Albornoz, experto en marketing, revela cómo vender más con el Mundial 2026

El estratega comparte las claves para que emprendedores conviertan la fiebre futbolera en una nueva era del marketing experiencial

Ignacio Albornoz.

Ignacio Albornoz.

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI- A pocos meses del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Miami no solo se prepara para recibir partidos y aficionados de todo el planeta, sino también para consolidarse como uno de los mercados más atractivos para las marcas que buscan conectar con nuevas audiencias.

Así lo sostiene Ignacio Albornoz, quien anticipa que la ciudad del sur de Florida será un laboratorio global donde la publicidad tradicional cederá protagonismo a experiencias inmersivas, memorables y emocionalmente relevantes.

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“Miami no es solo una sede: es un ecosistema cultural. Aquí conviven acentos, códigos y formas de vivir el fútbol muy distintas. Las marcas que entiendan esa diversidad y la traduzcan en experiencias compartidas serán las que realmente generen valor”, dijo Albornoz a Diario Las Américas.

Del anuncio al encuentro

Para el especialista, el Mundial 2026 marcará un antes y un después en la relación entre marcas y consumidores. En lugar de limitarse a campañas convencionales o patrocinios visibles, el foco estará en crear espacios donde las personas vivan el evento.

Desde fan zones hasta lounges temáticos, zonas de descanso, experiencias previas a los partidos y propuestas diseñadas tanto para residentes como para turistas, la tendencia apunta a que las empresas se conviertan en facilitadoras de momentos compartidos.

“La marca deja de ser patrocinadora y pasa a ser anfitriona. Cuando escucha, acompaña y crea espacios donde las personas se sienten parte, ocupa un lugar mucho más relevante”, explicó.

Una ciudad única para conquistar al público

Con una población mayoritariamente latina, fuerte presencia internacional y una relación apasionante con el fútbol desde el arribo de Messi y otras estrellas, Miami ofrece una combinación difícil de replicar en otras sedes del torneo que también se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, Albornoz advierte que no bastará con grandes presupuestos. La autenticidad será la moneda más valiosa.

“En un entorno saturado, las marcas que logren construir experiencias genuinas serán las que permanezcan en la memoria”, subrayó. “En un entorno saturado, las marcas que logren construir experiencias genuinas serán las que permanezcan en la memoria”, subrayó.

También mencionó retos específicos como el bilingüismo, la diversidad de comunidades latinas, la movilidad urbana y la fuerte identidad de zonas como Little Havana, Wynwood y Doral.

Mucho más que un mes de fútbol

Además de liderar estrategias en Magic Makers Agency, Albornoz forma parte de la American Marketing Association South Florida Chapter, donde ha ocupado posiciones directivas.

Desde esa mirada, considera que el verdadero negocio no termina con el silbatazo final.

“El desafío no es solo capitalizar el momento, sino transformar esa exposición en vínculo”, concluyó.

Con millones de ojos puestos sobre la ciudad, Miami podría aprovechar el Mundial 2026 para mostrar algo más que fútbol: su capacidad de convertirse en el escenario donde las marcas aprenden a emocionar.

5 tips para empresas

Comunica en inglés y español: Miami es un mercado multicultural. Hablarle al público en ambos idiomas amplía el alcance y genera cercanía.

Crea experiencias, no solo publicidad: Las personas recordarán eventos, activaciones y momentos compartidos más que un anuncio tradicional.

Aprovecha las redes sociales: Diseña espacios visuales, promociones y experiencias “instagrameables” que la gente quiera compartir.

Haz alianzas locales: Unirse con restaurantes, influencers, artistas y pequeños negocios ayuda a conectar con la identidad real de la ciudad.

Planifica con anticipación: Reservar espacios, fortalecer inventario, entrenar personal y preparar logística desde ahora marcará la diferencia durante el torneo.

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