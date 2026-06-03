Miami-Dade: está abierta inscripción de candidatos para sustituir a Oliver Gilbert

MIAMI.- La supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, recordó este martes que ya está abierto el período de calificación para los candidatos interesados en ocupar el escaño del Distrito 1 de la Comisión del Condado, vacante tras la anunciada renuncia del comisionado Oliver Gilbert III, efectiva el 3 de enero de 2027.

De acuerdo con la Oficina de Elecciones, la contienda para completar el resto del mandato de Gilbert fue incorporada oficialmente a las elecciones Primarias y Generales de 2026. El período de inscripción permanecerá abierto hasta el mediodía del martes 9 de junio.

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Comisionado del Distrito 1

La decisión se produce después de que Gilbert confirmara su salida anticipada de la Comisión del Condado, dos años antes de concluir el mandato para el que fue reelegido sin oposición en 2024. El comisionado representa al Distrito 1 desde noviembre de 2020 y anteriormente se desempeñó como alcalde de Miami Gardens entre 2012 y 2020.

La renuncia de Gilbert coincidió con el anuncio de la congresista demócrata Frederica Wilson de que no buscará la reelección en el Distrito Congresional 24 de Florida, una circunscripción que abarca gran parte del territorio representado por el comisionado, además de , parte de Miami, Miami Beach, North Miami, North Miami Beach, Hollywood, Miramar y Pembroke Pines.

La coincidencia de ambas decisiones ha alimentado las especulaciones sobre una posible candidatura de Gilbert al Congreso federal.

Hasta el momento, Gilbert no ha anunciado oficialmente su aspiración al Distrito 24. En caso de postularse deberá enfrentar en las primarias demócratas a Christine Alexandria Sanon-Jules. Por el Partido Republicano se ha postulado Patricia González.

En una carta enviada al secretario del condado, Juan Fernández-Barquín, Gilbert describió su paso por la Comisión de Miami-Dade como “uno de los mayores honores de mi vida” y aseguró que su compromiso con la comunidad continuará independientemente del cargo que ocupe en el futuro.

“El servicio público nunca ha sido simplemente un trabajo para mí. Ha sido una vocación basada en la convicción de que el gobierno, cuando actúa con visión, compasión y valentía, puede mejorar la vida de las familias trabajadoras y ampliar las oportunidades para las futuras generaciones”, escribió.

Dos candidatos ya buscan suceder a Gilbert

La salida anticipada del comisionado ha activado rápidamente la carrera por el Distrito 1. Entre los aspirantes confirmados se encuentra Steve Gallon, actual integrante de la Junta Escolar de Miami-Dade por el Distrito 1, cargo que ocupa desde 2016 y para el que fue reelegido sin oposición en 2024.

También anunció su candidatura Linda Julien, integrante del Concejo Municipal de Miami Gardens, quien busca dar el salto a la política condal, aunque aún no es oficial su aspiración.

La elección primaria está programada para el 18 de agosto de 2026 y la elección general para el 3 de noviembre.

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FUENTE: Miami-Dade County Supervisor of Elections