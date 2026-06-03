Colorado, gran sendero para ver las estrellas

Colorado es un impresionante lugar para visitar en todas las estaciones, que ofrece una sorprendente combinación de naturaleza alpina y una vibrante cultura urbana. Famoso por las majestuosas Montañas Rocosas, sus estaciones de esquí de clase mundial y el sol durante todo el año, es el destino ideal tanto para los amantes de las actividades al aire libre buscan relajación.

Dicho esto, la Oficina de Turismo de Colorado (CTO) lanza el Colorado Stargazing Trail™, una nueva guía estatal que conecta a residentes y visitantes con las extraordinarias experiencias de observación del cielo nocturno del estado, en conjunto con el Mes del Cielo Oscuro de Colorado en junio. El recorrido incluye los Parques y Comunidades Internacionales de Cielo Oscuro certificados de Colorado, así como encuentros y experiencias únicas de observación de estrellas, ofreciendo una herramienta para planificar un viaje inolvidable bajo las estrellas.

Colorado cuenta con 13 parques internacionales de Cielo Oscuro y ocho Comunidades Internacionales de Cielo Oscuro que se han comprometido a reducir la contaminación lumínica y proteger uno de los recursos naturales más impresionantes del estado: el cielo nocturno. El estado también lidera con más de 30 ubicaciones, incluidos 12 parques estatales, que han iniciado oficialmente el proceso para obtener la certificación de Lugar Internacional de Cielo Oscuro.

“Colorado es conocido por sus espacios naturales de clase mundial y su belleza natural que tanto apreciamos y que atrae a visitantes de todo el mundo. Esta nueva guía proporciona tanto a los residentes como a los visitantes un mapa de las constelaciones para experimentar la belleza y el asombro de nuestros cielos nocturnos y apoyar nuestras economías turísticas locales”, afirmó el gobernador Jared Polis.

El cielo nocturno es la aventura definitiva de Colorado. Ya sea que camine hacia un remoto parque, recorra un cañón en un tren histórico al atardecer o disfrute de una cerveza artesanal bajo un manto de estrellas, el Colorado Stargazing Trail ofrece algo para cada viajero. Entre los aspectos destacados se incluyen:

Observación guiada de estrellas y programas nocturnos dirigidos por guardaparques en lugares como el Parque Nacional y Reserva Great Sand Dunes, hogar de las dunas más altas de América del Norte y parque certificado de cielo oscuro, y el Monumento Nacional Chimney Rock, donde las antiguas alineaciones celestes se encuentran con la astronomía moderna.

Recorridos nocturnos por los ferrocarriles de Colorado, incluyendo el tren Dark Sky del Cumbres / Toltec Scenic Railroad, una experiencia astronómica única que serpentea por las montañas del sur de Colorado.

Aventuras nocturnas al aire libre como caminatas a la luz de la luna con Estes Park Tour Guides o excursiones nocturnas en con Rewilding Expeditions en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, uno de los destinos naturales más queridos del país.

Encuentros de observación de estrellas, incluyendo Star Parties públicas y privadas en el Observatorio Smokey Jack en Westcliffe y recorridos por domos y observaciones con telescopio en el Observatorio del Valle de Gunnison.

Retiros de observación de estrellas que incluyen galletas calientes, sidra local y espectaculares cielos oscuros en CampV en Naturita, una experiencia privada de campamento Conestoga en C Lazy U Ranch o una experiencia de observación en domo en The Nest at Blackhawk.

Una experiencia de alojamiento inmersiva en Kosmos Stargazing Resort & Spa, en el Valle de San Luis de Colorado, recientemente reconocido como alojamiento aprobado por DarkSky International por su compromiso con la iluminación exterior responsable y la gestión ambiental.

Programación del cielo nocturno en los 13 parques y comunidades internacionales de Cielo Oscuro de Colorado, incluyendo: Old Snowmass, que se convirtió en la comunidad de cielo oscuro más reciente de Colorado en febrero de 2026. Jackson Lake State Park, el primer parque estatal de Colorado certificado como cielo oscuro internacional. Breckenridge, que es la primera comunidad de estación de esquí de montaña en Colorado en obtener la designación de Comunidad Internacional de Cielo Oscuro a finales de 2025.

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