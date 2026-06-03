miércoles 3  de  junio 2026
AGRADECIMIENTO

Aberlardo de la Espriella agradece a Donald Trump el apoyo: "Juntos somos indestructibles"

El candidato presidencial colombiano prometió normalizar las relaciones con EEUU cuando llegue al poder

Abelardo de la Espriella destacó que hace frente común con Donald Trump contra el comunismo (Cortesía)

Abelardo de la Espriella destacó que hace frente común con Donald Trump contra el comunismo (Cortesía)

CORTESÍA ADLE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este miércoles, 7 de mayo, el apoyo que le ha concedido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y prometió que después de la segunda vuelta de las elecciones llegará “la plena normalización de las relaciones” entre ambos países.

“Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!”, expresó de la Espriella, quien se hace llamar “El Tigre” y no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el mandatario estadounidense.

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“En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad. Usted ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre en alianza con el pueblo”, añadió. “En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad. Usted ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre en alianza con el pueblo”, añadió.

De la Espriella afirmó que Estados Unidos y Colombia “son naciones hermanas” a las que une “la sangre de héroes” y un “destino común de defender la civilización occidental” en las Américas. “Juntos somos indestructibles”, expresó el candidato de la ultraderecha.

Líderes que se respetan

“Esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos”, escribió en redes sociales, destacó la “plena identidad” que existe entre sus nociones de cómo han de aplicarse las políticas la seguridad en la región.

“El narcoterrorismo es el cáncer que carcome nuestras sociedades y lo vamos a combatir sin tregua, con mano de hierro y sin complejos”, expresó de la Espriella, que enumeró otras de sus coincidencias, como la “sagrada defensa de la propiedad privada”, el libre comercio, o su concepto de libertad.

“Hacemos un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas e integraremos la Alianza del Escudo de las Américas para que la estrella de la libertad nunca se apague en este hemisferio”, agregó, en alusión al consorcio promovido por la administración Trump para reunir a los gobiernos conservadores de la región.

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FUENTE: Con información de Europa Press

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