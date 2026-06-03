Hallan muertas a cuatro personas, dos de ellas menores, en una vivienda de Doral

MIAMI. - Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, fueron halladas muertas la noche del martes en el interior de una vivienda de la comunidad cerrada Doral Isles, en la ciudad de Doral, en el oeste del condado Miami-Dade, luego de que agentes de policía acudieran al inmueble tras recibir una llamada para verificar el bienestar de sus residentes.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) asumió la investigación del caso, que causa conmoción en esa localidad del sur de Florida.

De acuerdo con el reporte de la MDSO, agentes de la policía de Doral respondieron alrededor de las 7:32 de la noche al sector de las calles NW 111 Court y NW 72 Terrace, después de que alguien solicitara una verificación de bienestar de las personas que habitaban la residencia.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a un hombre adulto, a una mujer adulta y a dos menores de sexo femenino, todos inconscientes.

Personal de los Bomberos de Miami-Dade acudió de inmediato al lugar y declaró fallecidas a las cuatro personas en la propia escena. Las autoridades no informaron de manera preliminar la edad de las víctimas ni el vínculo que existía entre ellas, datos que suelen reservarse hasta la notificación formal a los familiares.

Investigación

Detectives de la Oficina de Homicidios de la MDSO se trasladaron a la vivienda y asumieron las pesquisas sobre las circunstancias del múltiple deceso. Hasta el momento, la dependencia no ha divulgado las posibles causas de las muertes ni ha señalado la existencia de sospechosos, y mantiene el caso bajo la categoría de noticia en desarrollo.

El procedimiento técnico en estos casos contempla el levantamiento de evidencia y la práctica de autopsias por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado, diligencias que permitirán determinar la causa de los fallecimientos y establecer de manera oficial la identidad de las víctimas.

Comunidad en alerta

Doral Isles es un conjunto residencial de acceso controlado y baja incidencia delictiva, condición que acentuó la conmoción entre los vecinos ante la magnitud del suceso.

La ciudad de Doral, con cerca de 76.000 habitantes y una fuerte presencia de comunidades latinoamericanas, se ubica a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami.

La MDSO solicitó a quienes dispongan de información sobre el caso comunicarse con sus líneas de atención o con Miami-Dade Crime Stoppers, donde es posible aportar datos de forma anónima, y adelantó que ofrecerá precisiones a medida que avance la investigación.