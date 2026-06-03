miércoles 3  de  junio 2026
SUCESOS

Hallan muertas a cuatro personas, dos de ellas menores, en una vivienda de Doral

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade investiga el deceso de un hombre, una mujer y dos niñas en la comunidad cerrada Doral Isles. Las autoridades aún no precisan la identidad de las víctimas ni la causa de las muertes

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

PIXABAY
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Cuatro personas, dos de ellas menores de edad, fueron halladas muertas la noche del martes en el interior de una vivienda de la comunidad cerrada Doral Isles, en la ciudad de Doral, en el oeste del condado Miami-Dade, luego de que agentes de policía acudieran al inmueble tras recibir una llamada para verificar el bienestar de sus residentes.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) asumió la investigación del caso, que causa conmoción en esa localidad del sur de Florida.

Lee además
Andrew Richard Lukehart, 53 años.
PENA CAPITAL

Tres décadas después, Florida ejecuta a hombre que asesinó a una bebé de cinco meses
Imagen referencial.
ADVERTENCIA

Alquileres en Florida subirían si pasa rebaja de impuestos de DeSantis, según Asociación de Condados

De acuerdo con el reporte de la MDSO, agentes de la policía de Doral respondieron alrededor de las 7:32 de la noche al sector de las calles NW 111 Court y NW 72 Terrace, después de que alguien solicitara una verificación de bienestar de las personas que habitaban la residencia.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a un hombre adulto, a una mujer adulta y a dos menores de sexo femenino, todos inconscientes.

Personal de los Bomberos de Miami-Dade acudió de inmediato al lugar y declaró fallecidas a las cuatro personas en la propia escena. Las autoridades no informaron de manera preliminar la edad de las víctimas ni el vínculo que existía entre ellas, datos que suelen reservarse hasta la notificación formal a los familiares.

Investigación

Detectives de la Oficina de Homicidios de la MDSO se trasladaron a la vivienda y asumieron las pesquisas sobre las circunstancias del múltiple deceso. Hasta el momento, la dependencia no ha divulgado las posibles causas de las muertes ni ha señalado la existencia de sospechosos, y mantiene el caso bajo la categoría de noticia en desarrollo.

El procedimiento técnico en estos casos contempla el levantamiento de evidencia y la práctica de autopsias por parte de la Oficina del Médico Forense del Condado, diligencias que permitirán determinar la causa de los fallecimientos y establecer de manera oficial la identidad de las víctimas.

Comunidad en alerta

Doral Isles es un conjunto residencial de acceso controlado y baja incidencia delictiva, condición que acentuó la conmoción entre los vecinos ante la magnitud del suceso.

La ciudad de Doral, con cerca de 76.000 habitantes y una fuerte presencia de comunidades latinoamericanas, se ubica a pocos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami.

La MDSO solicitó a quienes dispongan de información sobre el caso comunicarse con sus líneas de atención o con Miami-Dade Crime Stoppers, donde es posible aportar datos de forma anónima, y adelantó que ofrecerá precisiones a medida que avance la investigación.

Temas
Te puede interesar

Florida: DeSantis pide prepararse para huracanes y crea programa formación de oficiales de emergencias

Florida refuerza ofensiva contra la trata humana ante el Mundial FIFA 2026

Universidad con sede en sur de Florida amplía acceso de hispanos a títulos en español

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Lugar donde se levanta Okan Tower.
ACCIDENTE LABORAL

Trabajadora muere y otro obrero resulta herido tras derrumbe en obra del centro de Miami

Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
ELECCIONES

California vota hoy en primarias con fuerte candidato republicano para gobernador

Vista aérea de casas unifamiliares en Miami, Florida.
Alivio fiscal

¿Tiene propiedad en Florida? Votantes decidirán en noviembre sobre histórica rebaja de impuesto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
FLORIDA

Aeropuerto Internacional de Miami anuncia récords históricos

Imagen referencial. 
ECONOMÍA

Empresas extranjeras abandonan Cuba y se agrava la crisis del régimen comunista

Te puede interesar

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
SERÁN ARRESTADOS

Florida refuerza ofensiva contra la trata humana ante el Mundial FIFA 2026

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Imagen referencial.
ADVERTENCIA

Alquileres en Florida subirían si pasa rebaja de impuestos de DeSantis, según Asociación de Condados

Imagen referencial. 
SUCESOS

Hallan muertas a cuatro personas, dos de ellas menores, en una vivienda de Doral

Mynor Herrera, presidente de ILUNI.
CRECIMIENTO

Universidad con sede en sur de Florida amplía acceso de hispanos a títulos en español

El presidente Donald J. Trump.
Guerra

Trump lanza advertencia a Irán: "¿Firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera?"