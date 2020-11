Jesús Tundidor, nuevo presidente del Concejo de Hialeah

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Jesús Tundidor para que nos diera sus impresiones sobre su nuevo cargo y compartiera la impronta que adquiere el Concejo bajo su dirección y cuál es la importancia de ser el hombre del mazo.

-¿Por qué se elige a un nuevo presidente en el Concejo de Hialeah?

En la ciudad no existe un mandato de dos o tres años, por lo que cada año hay que elegir a un nuevo presidente y vicepresidente. Este martes, 10 de noviembre, el Concejo me eligió a mi y a [la concejala] Mónica Pérez como vicepresidenta.

Tal vez esta elección es el reconocimiento de nuestros los colegas al papel activo que hemos tenido Mónica Pérez y yo a lo largo de estos 12 meses. Hemos desarrollado múltiples eventos e iniciativas en un período bastante crítico para la economía de la ciudad, en el que muchos de nuestros residentes han sido contagiados por el virus o han perdido el trabajo. Nosotros hemos estado allí para asegurar que esas personas tengan máscaras, hand sanitizer y comida. Pienso que el pueblo y el Concejo han querido reconocer nuestra labor.

Además, en esta ocasión, fuimos Mónica Pérez y yo, pero el próximo año puede ser cualquiera de los colegas que tenga los méritos para ser elegido presidente.

-¿Qué significa el cargo de presidente, qué cambia?

Muchas personas piensan que este cargo es comparable al del alcalde de la ciudad. Eso es un error. El presidente tiene una función solo representativa. Es casi una formalidad. La diferencia visible con respecto al resto de los colegas es que el presidente es quien lleva el hilo en las reuniones del Concejo. No adquiere más responsabilidad, solo dirige la reunión.

Incluso la agenda de dichas reuniones la elabora el alcalde y después los concejales nos reunimos para, con el voto de la mayoría, aprobar o añadir nuevos puntos. En esa reunión de concejales, el presidente es uno más, no tiene ningún privilegio.

Ser presidente pudiera servir como plataforma para expresar opiniones y proyectos en los que estemos trabajando. Pero lo puede hacer cualquier colega.

-El sueño de los nuevos concejales de Hialeah es la transparencia. ¿Crees que pudo fallarle al anterior presidente, Paul Hernández, no haber alcanzado dicho objetivo?

No, yo creo que Paul trató con todas sus fuerzas que hubiera más transparencia en la Ciudad. Incluso propuso una ordenanza destinada a darle nuevas facultades al Concejo, según las cuales, los directores de los diferentes departamentos tuvieran que reportar al órgano legislativo y no solo al alcalde. En ese orden, trató de crear diferentes comités donde se discutieran los asuntos relativos a cada departamento. Nosotros apoyamos todas esas iniciativas de Hernández y fue el alcalde quien lo vetó.

Paul Hernández fue un magnífico presidente que abogó por la transparencia.

Con respecto a la transparencia, no todo fueron reveses, hemos logrado que los nuevos contratos de la ciudad estén visibles en la página web. Ya el público no tiene que ir a la oficina a pedir los documentos. Los puede revisar en la web oficial de Hialeah haciendo click en Departamentos, Purchasing, y después seleccionar Contratos. Debo reconocer que esta iniciativa fue propuesta por mí. Lo que demuestra que no hay que ser presidente para impulsar medidas favorables a los residentes.

- ¿Quiénes le votaron?

Todos los miembros del Concejo, excepto Paul Hernández.

-¿Cuáles son las prioridades del Concejo en su nueva ruta?

Todavía seguimos con el problema del COVID, es algo que no se ha ido después de las elecciones presidenciales. Ahora estamos viendo con atención que el número de casos está incrementándose nuevamente.

Mi enfoque, a corto plazo, será la lucha contra la pandemia, que los Centros de Cuidado de Personas Mayores estén bien preparados, asegurar que los residentes de la ciudad, además de comida, cuenten con los equipos de protección necesarios.

Ya a principios de año, impulsé una resolución para crear un comité que se enfoque en Assisted Living Facilities (ALF) y en los Nursing Homes. El objetivo es tener supervisión local de estos centros. Teniendo en cuenta que Hialeah es la ciudad con mayor concentración de estas instituciones de todo el estado.

También estamos procurando que nuestra comunidad sea más verde, sembramos árboles en diferentes sitios. Eso significa aumentar el oxígeno y la movilidad de los residentes al poder caminar y hacer ejercicio. El objetivo es borrar esa idea de que Hialeah es una jungla de concreto. Una organización no gubernamental nos ha donado 1.500 árboles y 24 robles que hemos estado sembrado en diferentes puntos de la ciudad. Seguiremos con este empeño.

Por otra parte, tendremos que ser imaginativos para aumentar los ingresos, sin subir los impuestos. Porque si carecemos de fondos será difícil desarrollar los diferentes proyectos en beneficio de la ciudad. Por ello, hemos estado revisando las tasas que los contratistas pagan cuando construyen aquí. También estamos proyectando tasas que permitan aumentar las plazas de policías al ritmo de crecimiento de Hialeah. En fin, creando las infraestructuras necesarias para nuevos desarrollos.

La proyección del próximo año es que el presupuesto de la ciudad sufra un fuerte golpe por la merma de los impuestos sobre las ventas y de propiedad. Debido a la pandemia, muchos propietarios no podrán pagar sus impuestos, además un sinnúmero de negocios han cerrado. Ya en el presente año, nuestro presupuesto disminuyó en seis millones de dólares. El próximo año debe ser peor.

-Calles en Hialeah se inundan ¿qué está pasando?

Yo también me he sorprendido. Lo que dicen los especialistas es que esta cantidad de agua que trajo la tormenta Eta no caía desde hace 19 años. No es muy común que llueva tanto. También hay que recordar que, aunque en algunas partes de la ciudad hace falta renovar las infraestructuras, Hialeah trabaja junto al condado. Las tuberías y las estaciones de bombeo nuestras están conectadas con las de Miami-Dade. Más bien es éste quien rige el proceso de las aguas albañales. Hay muchas estaciones del condado que no están trabajando correctamente. Por ejemplo, al lado de Amelia Park y Le Jeune hay una bomba que pertenece al condado, cuya función es tomar el agua de Hialeah y enviarla a Opa-Locka, y no funcionó bien durante las lluvias. Esa rotura afectó a unas 40 o 50 cuadras en Hialeah y por eso tuvimos esas inundaciones.

-Encontramos en Twitter una foto donde estaban los miembros del Concejo festejando y faltaban dos, ¿sucede algo?

No, fue una casualidad. Ese día yo quería enseñarle la ciudad al representante Daniel Anthony Pérez, que es amigo mío, llamé a los del Concejo y se acercaron los que pudieron venir, también estuvo el comisionado René García. La pasamos muy bien.

