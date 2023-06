Justicia pone fin a proceso penal contra Cristina Fernández

La medida fue tomada luego de que tanto la Unidad de Información Financiera como el fisco y la fiscalía coincidieran en la falta de pruebas en su contra, según informó la agencia oficial de noticias Télam. El fiscal Guillermo Marijuan consideró que no hay pruebas que demuestran la expresidenta (2007-2015) estuvo involucrada en el lavado de dinero de la corrupción por el que fue condenado el empresario Lázaro Báez a 10 años de prisión.

Báez era el propietario de la empresa Austral Construcciones, una de las grandes firmas favorecidas con contratos durante la gestión de su esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) y de la actual vicepresidenta.

“En este caso… lo que yo sostengo es que Lázaro y otras personas han lavado pero no encuentro elementos de prueba para vincular en este caso a Cristina Fernández", dijo Marijuan en una entrevista radial el jueves al referirse a la causa conocida popularmente como “Ruta del dinero K”, que data de 2013.

En su escrito al juez, Marijuan dijo que mientras está claro que hubo una “estrecha y directa relación personal” entre Báez y la vicepresidenta, eso no quiere decir que ella estuvo involucrada en las operaciones de lavado por 65 millones de dólares.

“Habiendo transcurrido más de diez años desde el inicio de este proceso penal y casi cinco años desde la declaración indagatoria de la nombrada en el marco de este expediente, no he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar más allá del estado de sospecha”, escribió Marijuan.

Con esta resolución, la acusación queda archivada en el expediente que se inició en 2013 contra la exmandataria, quien también enfrenta otras investigaciones por distintos delitos.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante su mandato como presidenta (2007-2015). Sin embargo, la vicepresidenta apeló la sentencia y ahora será la Corte Suprema de Justicia la encargada de tomar una decisión al respecto, aunque aún se desconoce el plazo para dicha resolución

FUENTE: Con información de AP