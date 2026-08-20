jueves 20  de  agosto 2026
INSPIRACIÓN

Katherina Santana celebra 20 años de trayectoria transformando la experiencia inmobiliaria en Florida

La agente de bienes raíces y autora ha construido una carrera basada en la educación, la estrategia y la formación de nuevos profesionales del sector

Katherina Santana.&nbsp;

Katherina Santana. 

Cortesía
Por ANA ALVAREZ

MIAMI.— Cuando Katherina Santana comenzó su carrera en la industria inmobiliaria de Florida, en 2006, trabajaba de manera independiente y enfrentaba el desafío de abrirse camino en uno de los mercados más competitivos de Estados Unidos. Dos décadas después, se ha consolidado como broker asociada y fundadora de Santana Sales Group, autora y educadora, con una trayectoria dedicada a orientar a compradores, vendedores e inversionistas.

A lo largo de estos 20 años, Santana ha atravesado diferentes ciclos económicos y transformaciones del mercado del sur de Florida. Esa experiencia le permitió comprender que el trabajo de un profesional inmobiliario va mucho más allá de vender propiedades. Su propósito es ayudar a cada cliente a tomar decisiones informadas, proteger sus intereses y entender el impacto que una operación puede tener sobre su patrimonio y el futuro de su familia.

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La educación se convirtió, por ello, en uno de los pilares de su metodología. “Una propiedad suele representar una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una persona”, explica Santana. Su prioridad es evitar que compradores y vendedores actúen bajo presión, temor o desinformación, ofreciéndoles claridad sobre el proceso, las condiciones del mercado, los riesgos y las oportunidades disponibles.

Santana considera que uno de los mayores desafíos para los agentes inmobiliarios en Miami es mantenerse actualizados y demostrar su verdadero valor profesional. En un mercado competitivo y cambiante, conocer las propiedades ya no es suficiente: también resulta indispensable comprender de financiamiento, regulaciones, negociación, inversión y comportamiento del consumidor. “El agente debe demostrar su valor a través del conocimiento, la ética, la preparación, el servicio y los resultados, no solamente a través de las redes sociales”, señala.

Entre los principales hitos de su carrera se encuentran la creación de su propio equipo: Santana Sales Group, la publicación de su libro El camino exitoso hacia su propiedad en Miami y su presencia como vocera en medios como Forbes, Telemundo, Univision, Yahoo, entre otros. Estas etapas le permitieron evolucionar de agente independiente a líder de una organización, ampliar su labor educativa a través de la televisión y otros medios, y acceder a una estructura con mayores herramientas y oportunidades de crecimiento para los profesionales que integran su equipo.

Después de dos décadas en la industria, Santana continúa motivada por el impacto humano de cada transacción y por la posibilidad de formar a nuevos agentes. A quienes comienzan en esta profesión les aconseja tener expectativas realistas, buscar buenos mentores y comprender que los resultados requieren preparación, disciplina, paciencia y constancia. “En bienes raíces, el conocimiento abre las puertas, pero la ética, el servicio y la consistencia son los que permiten permanecer”, concluye.

Más sobre Katherina Santana

Broker Associate | Keller Williams Capital Realty

Instagram: @santanasalesgroup

Sitio web: www.santanasalesgroup.com

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