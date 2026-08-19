Cambios en formulario para residencia permanente incluyen información sobre carga pública

La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.

MIAMI — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció cambios en el Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente, que incluyen un nuevo requisito relacionado con la evaluación de si el solicitante podría ser considerado una “carga pública”.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés ) anunció el pasado 16 de julio de 2026 una regla final que elimina las regulaciones de inadmisibilidad por carga pública de 2022, implementadas durante la administración del demócrata Joe Biden.

La regla de inadmisibilidad de 2022 estableció que un solicitante de residencia permanente (Green Card) podía ser considerado inadmisible por “carga pública” si existía probabilidad de que, en algún momento, dependiera principalmente del gobierno para su subsistencia con base en cinco factores estatutarios:

Edad

Estado de salud

Situación familiar

Bienes, recursos y situación financiera

Educación y habilidades

USCIS está proporcionando una versión preliminar de la edición del 09/18/26 del Formulario I-485 y sus instrucciones, ya que no habrá un periodo de gracia.

Esas nuevas directrices fueron publicadas en el Registro Federal el pasado 20 de julio y USCIS anunció que entrarán en vigencia a partir del próximo 18 de septiembre.

“No presente la edición del 18/09/26 del Formulario I-485 antes del 18 de septiembre de 2026. Solo aceptaremos la edición del 18/09/26 de este formulario si lleva el sello postal o se envía electrónicamente a partir del 18 de septiembre de 2026”, señala USCIS en un comunicado.

A partir de esa fecha, los oficiales examinarán una gama más amplia de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos financieros. Sin embargo, "existen categorías de inmigrantes protegidas que están completamente exentas de esta regla. Las guías actualizadas se alinean con la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes", publicó la agencia.

Fianzas por "carga pública"

Para realizar determinaciones de inadmisibilidad por carga pública, USCIS anunció que considerará los cinco factores estatutarios y cualquier otro factor que considere relevante para evaluar la probabilidad de que el extranjero se convierta en cualquier momento en una carga pública, incluida la recepción por parte del extranjero de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos financieros, como asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos, asistencia de vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para estudios universitarios, o cualquier otro beneficio similar.

USCIS informó que si un oficial determina que un solicitante de residencia legal es inadmisible únicamente porque es probable que en cualquier momento se convierta en una carga pública, "el oficial de USCIS puede invitar al extranjero a presentar una fianza por concepto de carga pública".

Esa fianza de carga pública será una "garantía financiera" en la que personas o empresas pagan una fianza ante USCIS "como garantía de que el extranjero no se convertirá en una carga pública".

"Si el extranjero presenta una fianza conforme a las instrucciones del formulario y a la notificación emitida por el oficial de USCIS, el oficial de USCIS puede aprobar la solicitud de ajuste de estatus del extranjero, lo que convierte al extranjero en residente permanente legal y le permite permanecer en Estados Unidos".

Quiénes están exentos

USCIS emitió las guías actualizadas en el Manual de Políticas de USCIS que explican en detalle cómo esa agencia federal determinará la probabilidad de que un extranjero solicitante de la residencia permanente se convierta "en cualquier momento" en una carga pública.

De acuerdo con USCIS, los extranjeros que solicitan ajuste de estatus al de residente permanente legal están sujetos a la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública, a menos que soliciten bajo una categoría de inmigración que esté exenta.

A continuación, la lista completa que USCIS publicó sobre las categorías que están sujetas y las exentas de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública: