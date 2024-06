Kylian Mbappé: “Un sueño hecho realidad”

Obviamente, ¿quién no quiere ser madridista? Es un club que siempre está en los titulares como el que más gana títulos y las mejores estrellas quieren representar.

A pesar de vivir en París, Mbappé solo quería cumplir su sueño de ser jugador del Real Madrid, en lugar del París Saint-Germain. Cuando sus primeros pasos en el fútbol salieron a captar la atención de cazatalentos internacionales, fue fichado por el AS Mónaco. Su rápido ascenso fue notorio en la Ligue 1 y el PSG no dudó en apostar una gran suma de dinero, a pesar que el delantero tenía incertidumbre en aceptar la oferta del club parisino o la del gigante español.

El Real Madrid ya sabía del joven astro francés, pero no pudo contra el peso financiero de Nasser Al-Khelaifi.

Con apenas 19 años de edad, ya era campeón del mundo con Francia y eso abrió más el interés del Madrid, pero ahora el problema es que era un “prisionero” del PSG.

Cuando se conoció la noticia oficial de que Mbappé sería finalmente jugador del Madrid, soltó tres palabras: “Estoy liberado y aliviado”. Lo que refleja que no era un jugador feliz, a pesar de ganarlo casi todo en Francia.

Embed - Kylian Mbappe on Instagram: "Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid! A dream come true, So happy and proud to join the club of my dream @realmadrid Nobody can understand how excited I am right now. Can’t wait to see you, Madridistas, and thanks for your unbelievable support. ¡Hala Madrid! Un rêve devenu réalité, Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve @realmadrid Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid! "