jueves 30  de  abril 2026
SUCESOS

Fiscalía asegura que el rapero D4vd descuartizó a adolescente con una sierra

Las autoridades creen que el rapero, de 21 años, asesinó a Celeste Rivas el 23 de abril de 2025, dos días antes de que él lanzara su primer álbum de estudio

En una rueda de prensa sobre el caso en su contra, celebrada en Los Ángeles el 20 de abril de 2026, se puede ver una fotografía del cantante D4vd. &nbsp;

En una rueda de prensa sobre el caso en su contra, celebrada en Los Ángeles el 20 de abril de 2026, se puede ver una fotografía del cantante D4vd.

 

AFP/ Frederick J. Brown

LOS ÁNGELES.- El rapero D4vd habría acuchillado a una adolescente con quien mantuvo una relación sexual para silenciarla, y luego la habría descuartizado con una sierra, afirmó la Fiscalía de Los Ángeles en un documento que reveló nuevos detalles del caso este miércoles.

El otrora talento emergente, cuyo nombre verdadero es David Anthony Burke, es acusado de asesinar a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, para ocultar la inadecuada relación que podría afectar su incipiente carrera.

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Los restos mutilados de la joven fueron encontrados en estado de descomposición en el maletero de su Tesla en septiembre de 2025 en un estacionamiento en Hollywood.

Las autoridades creen que Burke, de 21 años, asesinó a Rivas el 23 de abril de 2025, dos días antes de que él lanzara su primer álbum de estudio.

"Sabiendo que tenía que silenciar a la víctima antes de que arruinara su carrera musical, tal como había amenazado, apenas ella llegó a su casa, el acusado la acuchilló varias veces letalmente, y permaneció allí mientras ella se desangraba", apunta el reporte de la fiscalía.

Burke se declaró "no culpable" de las acusaciones, y sus abogados sostienen que no causó la muerte de Rivas.

Línea de tiempo

De acuerdo con las investigaciones, Burke conoció a Rivas cuando la joven tenía 11 años, y comenzó a mantener relaciones sexuales con ella en 2023, cuando tenía 13 años y él 18.

La Fiscalía reconstruyó la línea del tiempo de la relación gracias a las comunicaciones entre ambos.

El despacho dijo tener fotografías explícitas que revelan el tenor sexual de la relación, así como mensajes que hablan de embarazo, aborto y pastillas del día después.

Sus padres la reportaron desaparecida en febrero de 2024, lo que puso a Burke en el radar de la familia y de las autoridades, pero el músico negó en la época saber de su paradero.

Aunque la joven regresó a casa poco después, habría pasado la mayor parte del año junto al cantante, con quien llegó a viajar a Las Vegas, Londres y Texas.

La relación terminó en noviembre de 2024, pero la pareja mantuvo comunicación y encuentros de índole sexual, según las investigaciones.

El 22 de abril de 2025 la pareja discutió por teléfono, reveló la Fiscalía.

"Los mensajes revelan los celos de la víctima acerca de las relaciones del acusado con otras mujeres, ya que el acusado le hizo creer que tenían un futuro juntos", detalló.

"Ella se molestó mucho y amenazó con revelar información perjudicial sobre su relación con el acusado para poner fin a su carrera y destruir su vida", afirmó la Fiscalía en el documento consignado a la corte.

"Medidas horrorosas"

Las autoridades creen que Burke la asesinó la noche del 23 de abril, cuando habría enviado un Uber para traerla a su casa, y la habría acuchillado en seguida.

De acuerdo, con la pericia, Burke compró sierras, una pala, bolsas de basura y de cadáver, y una piscina inflable, en la que desmembró el cuerpo de Rivas.

Puso los restos en bolsas, y los metió en el maletero. Dos de sus dedos, en los que tenía tatuajes que la relacionaban a Burke, aún no han sido encontrados.

"El acusado tomó medidas horrorosas para destruir y deshacerse del cuerpo de la víctima", prosigue el informe. "Durante semanas, o posiblemente meses, el acusado dejó el cuerpo de la víctima pudriéndose en su Tesla".

Detenido sin derecho a fianza, podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable del asesinato.

El intérprete de "Romantic Homicide" debe regresar a los tribunales el 12 de mayo.

FUENTE: AGP

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