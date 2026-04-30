jueves 30  de  abril 2026
Transición

Se reanudan los vuelos comerciales de Miami a Caracas al cabo de siete años

El vuelo es operado por la aerolínea American Airlines, la primera compañía autorizada a reanudar sus viajes desde Miami hacia Venezuela

Avión de American Airlines de EEUU.&nbsp;

Avión de American Airlines de EEUU. 

EFE

MIAMI.- La normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela sigue en marcha: el primer vuelo comercial directo desde el aeropuerto de Miami con destino a Caracas debe despegar el jueves, tras siete años de interrupción.

El vuelo es operado por la aerolínea American Airlines, la primera compañía estadounidense autorizada a reanudar sus viajes hacia Venezuela.

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Después del derrocamiento de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense en enero, Washington acordó con la presidenta interina Delcy Rodríguez restablecer las relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

La embajada estadounidense en Caracas reanudó sus actividades a finales de marzo, mientras que Venezuela volvió a tomar posesión de su representación en Washington.

El presidente Donald Trump está flexibilizando gradualmente las sanciones contra Venezuela. Caracas, por su parte reformó sus leyes de hidrocarburos y de minas, para abrir espacio al capital privado en un país que posee las mayores reservas de petróleo del mundo.

Sin embargo, el Departamento de Estado desaconseja a los ciudadanos estadounidenses viajar a Venezuela, país clasificado en el nivel 3 en una escala de 4, "debido a los riesgos relacionados con la delincuencia, los secuestros, el terrorismo y la insuficiencia de las infraestructuras sanitarias", según el último aviso de viaje, con fecha 19 de marzo.

Un vuelo diario desde Miami

American Airlines tiene previsto operar con aviones comerciales Embraer 175 entre Miami y Caracas mediante su filial Envoy Air.

Al inicio habrá un vuelo diario de ida y vuelta, y está previsto un segundo vuelo al día a partir del 21 de mayo, según la compañía.

Miami y sus alrededores albergan una importante comunidad de la diáspora venezolana.

Envoy Air presentó el 13 de febrero una solicitud para reanudar las conexiones entre Miami y Caracas, que fue aprobada por el gobierno estadounidense en marzo.

La autorización, que también prevé vuelos a la ciudad de Maracaibo, tiene una duración de dos años.

American Airlines inició sus conexiones con Venezuela en 1987 y afirmaba ser la mayor aerolínea estadounidense que operaba en este país antes de la suspensión de los vuelos en 2019.

Para conmemorar el acontecimiento, medios de comunicación y representantes de los departamentos de Estado y de Transporte, de la ciudad de Miami y de las aerolíneas, así como el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, fueron invitados el jueves por la mañana a la puerta de embarque D55.

El despegue está previsto a las 10H16 locales (14H16 GMT) y la llegada al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, a las 13H36 locales (17H36 GMT).

FUENTE: Con información de AFP

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