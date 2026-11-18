MIAMI.- La cantante y compositora de música regional mexicana Marianne Cerino, conocida artísticamente como La Cerino , estrena el videoclip de su canción “Dónde estás” , un tema dedicado a su madre fallecida que forma parte de su más reciente producción discográfica, Máxima Potencia.

La artista, quien también se desempeña como productora, actriz y acróbata aérea, presenta una composición profundamente personal en la que transforma el dolor de la pérdida en una expresión musical cargada de nostalgia y emoción.

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“Esta canción es para mi mamita, hasta el cielo. Ella y Dios saben cuánto me hace falta, pues hasta el día de hoy me sigo preguntando: ¿dónde estás? Así que este tema es para ella”, expresó La Cerino al compartir el significado de su nueva propuesta.

La canción fue grabada en Mazatlán, Sinaloa, bajo la dirección y producción musical del maestro Oliver Quintero, con quien la intérprete trabajó para dar forma a esta pieza de su repertorio.

Sin embargo, para la realización del videoclip, La Cerino decidió regresar simbólicamente a sus orígenes y eligió como escenario Villahermosa, Tabasco, ciudad con la que mantiene un profundo vínculo personal.

“Aunque mis producciones musicales las realizo en Mazatlán, Sinaloa, decidí grabar el videoclip de esta canción en Villahermosa, Tabasco, el lugar de mis raíces”, explicó.

La cantante, quien reside desde hace más de dos décadas en Ciudad de México, destacó que sus raíces siguen siendo una parte fundamental de su identidad artística y personal.

“Este árbol ya crece en otra ciudad desde hace más de 20 años, en la Ciudad de México”, comentó, utilizando una metáfora para describir su trayectoria lejos de su tierra natal.

La música como refugio ante la pérdida

Con “Dónde estás”, La Cerino explora una faceta íntima de su carrera, en la que la composición se convierte en una forma de mantener vivo el recuerdo de un ser querido.

La intérprete considera que las experiencias dolorosas pueden convertirse en una fuente de creatividad y dar origen a canciones capaces de conectar con quienes han atravesado situaciones similares.

“Dicen que el dolor te hace más fuerte, pero yo creo que el dolor nos da inspiración”, reflexionó. “Dicen que el dolor te hace más fuerte, pero yo creo que el dolor nos da inspiración”, reflexionó.

El lanzamiento del videoclip representa así un homenaje a su madre y una oportunidad para compartir con su público una historia personal a través de la música regional mexicana.

Con este estreno, La Cerino continúa promoviendo su álbum Máxima Potencia, mientras reafirma su faceta como cantautora y su interés por llevar al género sinaloense composiciones inspiradas en sus propias vivencias.

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