sábado 21  de  marzo 2026
LETRAS

La colombiana Carolina Flórez-Cerchiaro lanza la novela de terror "Bochica"

El libro marca el debut literario de la periodista Carolina Flórez-Cerchiaro. Fue editado por HarperCollins Español y ya está disponible en plataformas digitales y librerías de todo EEUU

Carolina Flórez-Cerchiaro junto a su novela.&nbsp;

Carolina Flórez-Cerchiaro junto a su novela. 

Cortesía de la autora
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La novela Bochica, de la periodista Carolina Flórez-Cerchiaro, es una poderosa y escalofriante obra de terror gótico ambientada en la Colombia de las primeras décadas del siglo pasado. Su argumento está en sintonía con obras literarias como El Resplandor, de Stephen King, La Maldición de Hill House, de Shirley Jackson, y Gótico, de la autora mexicana Silvia Moreno-García.

El hilo argumental de Bochica es llevado por “Antonia”, cuya familia fue atravesada por la tragedia luego de mudarse a tierras sagradas cerca de Bogotá.

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“En el fondo, mi libro trata sobre mujeres que intentan abrirse camino en una sociedad muy católica y conservadora”, define Carolina Flórez-Cerchiaro. “En el fondo, mi libro trata sobre mujeres que intentan abrirse camino en una sociedad muy católica y conservadora”, define Carolina Flórez-Cerchiaro.

Bochica tuvo una exitosa versión en inglés, publicada en mayo del año pasado. Cynthia Pelayo, autora del libro Vanishing Daughters y ganadora del Premio Bram Stoker, manifestó que la novela “es el debut impresionante de una autora a la que hay que seguir de cerca”.

Carolina Flórez-Cerchiaro vive en Bogotá. Es apasionada por las historias. Su trabajo está impulsado por la curiosidad, su amor por la historia y lo sobrenatural, y el deseo de dar voz a perspectivas marginadas. Es aficionada al café, a armar rompecabezas y escuchar audiolibros.

En 1920, “Antonia” y sus padres se mudan a La Casona, la opulenta mansión construida al borde del Salto del Tequendama: una majestuosa cascada a las afueras de Bogotá, territorio sagrado de los indígenas Muisca. Lo que comienza como un sueño, pronto se convierte en tragedia: mientras decenas de personas van al Salto a quitarse la vida, Antonia empieza a sufrir pesadillas terribles y Estela, su madre, se desvaría cada vez más.

La estocada final ocurre cuando Estela cae al vacío, y su padre, enloquecido por el dolor, intenta quemar la casa con Antonia todavía dentro. Tres años después, atormentada por sueños perturbadores y el críptico diario de su difunta madre (Estela), Antonia regresa a la casa, ahora convertida en un lujoso hotel.

Pero la visita desencadena una serie de visiones y recuerdos fragmentados que la obligan a preguntarse sobre las verdaderas circunstancias de la muerte de su madre.

En busca de respuestas, y sin poder confiar en nadie, Antonia se lanzará a desenterrar los secretos más oscuros de La Casona. El horror ancestral que habita entre sus muros ha sido despertado, y ya no hay vuelta atrás.

“Si la novela logra entretener y, al mismo tiempo, hacer que alguien se vea reflejado en la historia que está leyendo, siento que estoy haciendo bien mi trabajo”, manifiesta la autora de Bochica.

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