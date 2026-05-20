Exilio cubano en Miami celebra el 124 aniversario de la República con actos cívicos, religiosos y judiciales

Los cubanos del exilio en Miami y personas de otras nacionalidades conmemoran el 20 de mayo el Día de la Proclamación de la Independencia de Cuba y del nacimiento de su República en 1902 en el Memorial Cubano, situado en el Tamiami Park.

MIAMI. - La comunidad cubana del exilio en Miami conmemora este miércoles el 124 aniversario de la proclamación de la independencia de Cuba y del nacimiento de la República con una jornada que incluye un acto del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Torre de la Libertad, una ceremonia en el Museo de la Brigada 2506, una misa solemne en la Ermita de la Caridad y un acto cívico en el Memorial Cubano del Tamiami Park.

El 20 de mayo de 1902 marcó el nacimiento formal de la República de Cuba, cuando Tomás Estrada Palma asumió como primer presidente y se izó la bandera nacional en la Fortaleza del Morro de La Habana, lo que puso fin a la ocupación militar estadounidense iniciada tras la guerra hispano-cubano-estadounidense de 1898.

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Para el exilio cubano radicado en el sur de la Florida, esta fecha constituye la efeméride más simbólica del calendario cívico fuera de la isla y representa el verdadero día de la independencia nacional, en contraste con el régimen cubano, que desde 1959 no conmemora esta fecha y la ha suprimido de los actos oficiales y de los libros de texto, al sostener que la verdadera independencia llegó con la revolución de Fidel Castro.

Torre de la Libertad

A la 1:00 pm, el Departamento de Justicia de Estados Unidos celebra una conferencia de prensa en la Torre de la Libertad, en pleno centro de Miami, en la que se prevé el anuncio de una acusación criminal federal contra el exgobernante cubano Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

El acto, encabezado por el fiscal general interino Todd Blanche y el fiscal federal Jason Reding Quiñones, contará además con la presencia del subdirector del FBI Christopher G. Raia, la senadora federal Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, y rendirá homenaje a las cuatro víctimas del incidente.

La elección de la Freedom Tower como sede del anuncio refuerza su carga simbólica, pues el inmueble fue durante los años sesenta el principal punto de procesamiento de los refugiados cubanos llegados a Estados Unidos.

El derribo del 24 de febrero de 1996 causó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos A. Costa, Mario M. de la Peña y Pablo Morales, tres de ellos ciudadanos estadounidenses, en un episodio que derivó en una grave crisis diplomática entre Washington y La Habana.

Museo de la Brigada 2506

En el Museo de la Brigada 2506 de Hialeah Gardens, ubicado en el 13651 NW 107 Avenue, se llevará a cabo una significativa reunión cívica este 20 de mayo.

Directores de diversas organizaciones del exilio cubano, entre ellas el Partido Ortodoxo Cubano, la Junta Patriótica Cubana, Municipios de Cuba en el Exilio, el Congreso Nacional Cubano, el Partido Auténtico Cubano y Miami Medical Team, se congregarán a las 11:00 a.m. para conmemorar el 124 aniversario de la República.

El encuentro incluye intervenciones patrióticas y un intermedio musical a cargo del cantante Nelson Alizo, quien interpretará emblemáticas canciones cubanas que evocan la nostalgia y el compromiso con la libertad de la isla.

Este espacio museístico, de aproximadamente 5.300 pies cuadrados, alberga una valiosa colección de uniformes, documentos históricos, memorabilia de la invasión de Bahía de Cochinos y una biblioteca especializada.

Misa en la Ermita de la Caridad

A las 8:00 pm, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad, ubicado en el 3609 South Miami Avenue, oficia una misa solemne por el aniversario de la República y por la libertad de la isla.

La convocatoria oficial del santuario llama a los fieles a reunirse "para dar gracias a Dios por nuestra patria y pedir, con fe y esperanza, por la ya cercana libertad de Cuba".

La Ermita, inaugurada en 1973 frente a la bahía de Biscayne, incorpora en su interior tierra de las seis provincias históricas de la isla y constituye el principal símbolo religioso del exilio cubano en Estados Unidos.

Conmemoración en clave política

La conmemoración de este año llega cargada de una expectativa política inusual, en medio de la presión sostenida de la administración Trump sobre el régimen de La Habana y de la designación del cubanoamericano Marco Rubio como secretario de Estado.

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, confirmó la activación de un plan de contingencia ante eventuales celebraciones masivas en caso de un cambio político en la isla, mientras Diego Suárez, cofundador de la Fundación Nacional Cubano Americana, ha manifestado estar "absolutamente seguro" de que Cuba será libre en 2026.