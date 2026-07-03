La Dra. Keyli Franco amplía su labor de divulgación médica como nueva columnista de Las Tops News

La Dra. Keyli Franco , especialista en medicina deportiva y nutrición celular, suma un nuevo hito a su trayectoria profesional al incorporarse como columnista de Las Tops News , el reconocido medio digital dirigido por la periodista Mandy Fridmann , donde desarrollará contenidos enfocados en la educación en salud, la prevención y el bienestar integral para la comunidad hispana.

La participación de profesionales de la salud en espacios editoriales especializados ha cobrado especial relevancia en los últimos años, impulsada por el creciente interés de los lectores en acceder a información confiable y respaldada por la experiencia médica. En ese contexto, la incorporación de la Dra. Keyli Franco representa una apuesta por fortalecer la divulgación científica con un lenguaje cercano, responsable y accesible.

A través de sus columnas, la especialista abordará temas relacionados con medicina deportiva, nutrición celular, composición corporal, salud metabólica, envejecimiento saludable, bienestar físico y belleza integral, ofreciendo herramientas que permitan a los lectores comprender mejor su organismo y adoptar hábitos orientados a una mejor calidad de vida.

Más allá de las tendencias que suelen dominar la conversación en torno a la salud y la estética, la Dra. Keyli Franco propone una visión basada en la prevención y el conocimiento científico, promoviendo el cuidado del cuerpo desde un enfoque integral que prioriza el equilibrio y el bienestar sostenible.

"La información médica de calidad puede convertirse en una herramienta de transformación. Cuando las personas comprenden cómo funciona su cuerpo, toman decisiones más conscientes para cuidar su salud", destaca la especialista, quien considera la comunicación como una extensión de su compromiso con la medicina.

Con esta incorporación, Las Tops News continúa consolidando un espacio editorial que reúne a especialistas y líderes de diferentes sectores para aportar contenidos de valor a una audiencia que demanda información útil, veraz y contextualizada. Bajo la dirección de Mandy Fridmann, el medio ha fortalecido una propuesta que combina actualidad, liderazgo y voces autorizadas en distintas áreas del conocimiento.

La llegada de la Dra. Keyli Franco también refleja una tendencia creciente dentro del periodismo contemporáneo: integrar la experiencia de profesionales altamente calificados para enriquecer la conversación pública sobre temas que impactan directamente la vida de las personas.

Este nuevo desafío editorial consolida el posicionamiento de la Dra. Keyli Franco como una referente en medicina deportiva y nutrición celular, al tiempo que reafirma su compromiso con la educación, la prevención y la promoción de una cultura del bienestar basada en evidencia científica y responsabilidad profesional.