Forbes reconoce a la Dra. Keyli Franco entre las figuras de liderazgo más exitosas en EEUU

El reconocimiento de la revista Forbes a la Dra. Keyli Franco como una de las profesionales más exitosas de Estados Unidos en 2026 se suma a una trayectoria marcada por la constancia, la excelencia clínica y una visión integral de la salud.

Se trata de otro logro en su brillante carrera y de la confirmación de un posicionamiento construido durante más de quince años de ejercicio profesional en un campo tan competitivo como la medicina deportiva y regenerativa.

SALUD Terapias alternativas y complementarias en el tratamiento del cáncer de mama: aliados para el bienestar integral

En su edición Poder Latino: Liderazgo que hoy define industria desde Estados Unidos, Forbes describió a la especialista con una frase que resume su perfil profesional: Criterio médico y visión de largo plazo.

En el artículo, Forbes afirmó que la Dra. Franco “representa una visión actualizada de la medicina deportiva y regenerativa, en la que rendimiento físico, longevidad y prevención funcionan como ejes estructurales de la salud moderna”.

Sin dudas, esta definición conecta con el núcleo de su misión: optimizar el desempeño sin sacrificar el bienestar a largo plazo.

Más allá de la consulta tradicional, la práctica de la Dra. Keyli Franco se basa en modelos de atención basados en evidencia científica, en la personalización de los tratamientos y en la anticipación del deterioro físico. En estos tiempos de influencers y consejos sin rigor científico, en los que el bienestar dejó de ser una tendencia para convertirse en una estrategia, su nombre se fortalece como referencia en longevidad relacionada con el alto rendimiento, pero no solo para atletas, sino para todo tipo de personas que buscan mejorar su calidad de vida.

Este nuevo reconocimiento de Forbes se suma a una serie de distinciones internacionales. La doctora ha sido imagen de portada en numerosas ediciones de Xona Social Magazine y, en tres ocasiones, ha sido reconocida por esa misma revista como una de las mujeres más influyentes y exitosas en México en el ámbito de la salud y el bienestar.

Su carrera se desarrolla en una rama altamente competitiva, donde muchos intentan participar, pero solo quienes cuentan con una sólida formación y talento sostenido logran mantenerse y destacar.

En su perfil profesional resalta su especialización en medicina deportiva, nutrición humana y control hormonal. A través de su programa de alimentación y acompañamiento integral, la Dra. Franco ha guiado a celebridades y figuras públicas a alcanzar no solo metas físicas, sino también una salud integral con resultados medibles. Su propuesta combina nutrición funcional, ejercicio personalizado, suplementación adecuada y equilibrio emocional.

Sobre el reconocimiento de Forbes, la propia doctora expresó: “Es un honor que representa años de trabajo, constancia y vocación médica. Para mí, como doctora venezolana, especialista en medicina del deporte, nutrición y hormonas, este reconocimiento valida una visión de la salud basada en ciencia, prevención y bienestar integral”.

“Demuestra que el talento venezolano puede trascender fronteras e impactar a nivel internacional. Saber que estoy ayudando a muchas mujeres a tener mayor salud y vitalidad es el gran propósito de mi carrera”, agregó. “Demuestra que el talento venezolano puede trascender fronteras e impactar a nivel internacional. Saber que estoy ayudando a muchas mujeres a tener mayor salud y vitalidad es el gran propósito de mi carrera”, agregó.

Autora de los libros ¿Miedo a envejecer? y Recetas de la Dra. Keyli Franco, la especialista también ha construido una sólida comunidad digital con miles de seguidores en redes sociales, donde comparte contenidos originales y útiles.

Su experiencia profesional incluye el acompañamiento de más de 1.500 pacientes en procesos de control hormonal exitosos y de más de 800 personas con transformaciones físicas notables, cifras que la posicionan como figura de referencia no solo en México, sino también a nivel internacional.

Uno de los programas más reconocidos que lidera es el tratamiento Doble Diamante, un proceso de dos años que ofrece orientación personalizada sobre hábitos alimenticios, una vida saludable, planes para ejercicios según cada persona, así como equilibrio hormonal natural y también apoyo psicológico.

A esta faceta médica se suma su trayectoria como campeona de fisicoculturismo, una dimensión que refuerza su discurso sobre la coherencia entre teoría y práctica. De hecho, hasta su estilo de vida es un ejemplo de que la disciplina, la alimentación balanceada y el ejercicio son potenciadores de energía y salud.

No obstante, más allá de los reconocimientos, la Dra. Keyli Franco asume el éxito desde una perspectiva profundamente humana. Y ahí, justamente, está la clave de su éxito entre quienes se suman a sus programas de bienestar.

Para la especialista, no se trata solo de premios o de visibilidad en los medios, sino de un impacto real. La Dra. Keyli Franco ha logrado algo que muchos prometen, pero que pocos cumplen, y es transformar vidas, pero sobre todo educar sobre la prevención y demostrar que la ciencia, siempre aplicada con ética, puede ser una herramienta para alcanzar la longevidad y la plenitud.

Este importante reconocimiento de Forbes es un nuevo capítulo en una carrera que sigue creciendo.