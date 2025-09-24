La doctora Keyli Franco: la reina del rejuvenecimiento con células madre

La Dra. Keyli Franco se ha convertido en una de las voces más reconocidas en el mundo de la nutrición deportiva , la salud hormonal femenina y los tratamientos regenerativos . Su enfoque va más allá de una consulta médica: es una experiencia de transformación integral que une ciencia, conciencia y resultados reales.

Apodada por muchos de sus pacientes como “la reina del rejuvenecimiento”, la doctora ha desarrollado un protocolo único que combina la suplementación estratégica, ajustes nutricionales, el equilibrio hormonal y el uso responsable de la terapia con células madre como herramienta regenerativa para mejorar la calidad de vida y retrasar los signos del envejecimiento desde la raíz.

“La edad no se detiene, pero el deterioro sí se puede prevenir y revertir si abordamos el cuerpo desde un enfoque funcional. Las células madre nos permiten regenerar, restaurar, devolverle al cuerpo esa capacidad de sanar que hemos ido perdiendo”, afirma la Dra. Keyli Franco.

A través de sus consultas online, programas de seguimiento y atención a distancia, ha acompañado a cientos de mujeres —en especial latinas— que han llegado a ella con síntomas difíciles de identificar: cansancio constante, aumento de peso sin razón aparente, caída del cabello, insomnio, ansiedad, resequedad en la piel o cambios drásticos en el estado de ánimo.

Su especialidad incluye acompañamiento en etapas de transición hormonal como la perimenopausia y la menopausia, donde ha desarrollado tratamientos que buscan devolver el equilibrio físico y emocional sin necesidad de fármacos agresivos ni dietas restrictivas.

Además, su equipo multidisciplinario le permite ofrecer desde análisis hormonales completos hasta suplementos personalizados y rutinas de ejercicio adaptadas al metabolismo y la edad de cada paciente.

Lo que diferencia a Keyli Franco no es solo su conocimiento, sino su entrega. Cada tratamiento que ofrece está pensado para transformar desde adentro, con respeto al cuerpo, a la historia clínica y a las emociones de cada paciente.

“Las mujeres no quieren una dieta más. Quieren sentirse bien, comprender su cuerpo y dejar de luchar contra él. A eso me dedico: a devolverles el control, sin sufrimiento, sin pastillas innecesarias y sin abandonar el placer de vivir”, concluye la especialista.

