La Esquinita de Reme

*El nuevo mapa de distritos al Congreso de la Florida, sometido por el gobernador DeSantis, fue aceptado por la Corte. Ahora los demócratas tendrán que vivir con la realidad del estado. Una mayoría de republicanos registrados, millón y medio más de ciudadanos, que no permitirán más los rejuegos del pasado. DeSantis ha sido una bendición para la Florida y mucho lo vamos a extrañar en los años venideros.

*La exprimera dama Jill Biden está haciendo “las rondas” por los programas de televisión y hablando de todo lo que le conviene para “limpiarse” de lo que le hizo a su marido durante su presidencia. ¡Realmente, fue abuso con él! ¡Que Dios la perdone!

*En una encuesta realizada por Emerson College, el secretario de Estado, Marco Rubio, está casi empatado con J.D. Vance para la Presidencia de los Estados Unidos en el 2028. Marco ha estado subiendo en la intención de voto por el Partido Republicano. Marco ha expresado en varias ocasiones que él apoya a Vance, pero éste ha estado perdiendo apoyo entre los republicanos. Hay rumores que no solamente no piensa aspirar a la Presidencia, sino que además no piensa seguir en el Gobierno.

*Un juez federal nombrado por Barack Hussein Obama ordenó que se quitara el nombre de Trump del Kennedy Center diciendo que era ilegal lo que se había hecho. Así que el Kennedy Trump Center volverá a ser el Kennedy Center solamente.

*La bolsa de valores subió este fin de semana superando los 51,000 en el Dow Jones. A pesar del conflicto armado con Irán la confianza en la economía americana sigue en alza.

*La excéntrica congresista federal demócrata de la Florida Frederica Wilson anunció que no se postularía de nuevo para su asiento en el Congreso después de ocho periodos. Frederica era conocida en Washington por sus pintorescos sombreros. Esperamos se recupere de sus problemas de salud. Ha sufrido mucho con las operaciones en sus ojos.

*Donald Trump está siendo acusado por la prensa de usar no uno, sino dos pañales diariamente. Lo de la prensa liberal con Trump no tiene límites. ¡Realmente es grotesco! Jamás en este país se había insultado tanto a un presidente legítimamente electo. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta ofensa a una mayoría de nuestros ciudadanos?

*España vivió con masivas contra Pedro Sánchez y el corrupto gobierno que encabeza. Miles de personas desfilaron por las calles pidiendo la renuncia de Sánchez. Sin duda, se alborotó “la gusanera”.

*Nicole Malliotakis es una congresista republicana de New York que está en la Cámara de Representantes con un perfil conservador. Hija de madre cubana exiliada y padre griego es la cuarta pata de la mesa que completa al trío de María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz Balart. Su voto es fuertemente anticomunista y sólidamente conservador. Viene a Miami con frecuencia a ver a su mamá y a comprar pastelitos en Versailles. Una gran congresista que representa a nuestros valores. Ahora está tratando de investigar si el Squad ha traicionado a la justicia estadounidense después de visitar Cuba y unirse a los traidores que niegan a su patria a favor de los enemigos. Una gran estadounidense.

*Con el definitivo apoyo del presidente Trump, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, mandó al retiro al senador John Cornyn. Interesante como Trump se demoró en seleccionar a uno de los candidatos para brindarle su apoyo y como seleccionó a Paxton quien “barrió el piso con Cornyn”. Ahora Paxton tiene que ganarle al candidato demócrata.

*El pasado lunes 1 de junio se conmemoró el 20 aniversario del fallecimiento de la inolvidable artista española Rocio Jurado en su residencia de Madrid. A Rocio se le llamaba en España la mejor, la más completa, la única. Fue leal amiga de los cubanos exiliados a quien apoyó en todo momento. ¡Que en paz descanse!

*El conflictivo congresista demócrata de Texas Al Green perdió las primarias y dejará de ser el hazme reír de todos en la Cámara de Representantes. Por años ha interrumpido al presidente Trump en sus discursos ante el Congreso y su ridícula actuación ha sido criticada por ambos partidos. ¡Hasta nunca Al Green!

*La exfiscal general de los Estados Unidos Pam Bondi ha sido diagnosticada con cáncer de la tiroides y comenzó su tratamiento. Conocemos muy bien a Pam y le deseamos un pronto restablecimiento. No importan las críticas ni las falsas acusaciones. Pam Bondi es una excelente fiscal, tal y como lo demostró en la Florida, y una persona leal y buena trabajadora.

*-“Jaimito, ¿Has copiado el examen de Pedro?”, “No”, “Sí, porque Pedro ha escrito ‘no lo sé’ y tú ‘yo tampoco’".