lunes 27  de  julio 2026
CRUCE

Tras años de construcción, abre al tráfico nuevo puente entre EEUU y Canadá

La estructura, de 2,4 kilómetros de longitud (1,5 millas), cruza el río Detroit y servirá de enlace internacional por carretera entre EEUU y Canadá. Une directamente a las ciudades de Detroit (Michigan) con Windsor (Ontario)

El nuevo puente que une a la ciudad de Detroit en Michigan con Windsor (Ontario).

El nuevo puente que une a la ciudad de Detroit en Michigan con Windsor (Ontario).

BILL PUGLIANO/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El nuevo puente internacional Gordie Howe, que conecta la ciudad estadounidense de Detroit (Michigan) con la localidad canadiense de Windsor (Ontario), abrió al tráfico este lunes tras años de construcción y en medio de las tensiones comerciales entre ambos países, que llevaron a Canadá a cancelar la ceremonia conjunta de inauguración prevista inicialmente.

La estructura, de 2,4 kilómetros de longitud (1,5 millas), cruza el río Detroit y servirá de enlace internacional por carretera entre EE.UU. y Canadá, aliviando la presión sobre el cercano puente Ambassador, uno de los pasos fronterizos con mayor tráfico comercial de Norteamérica.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
EEUU/ANáLISIS

Trump reclama acción ante la vulnerabilidad del sistema electoral
Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
GUERRA

EEUU interrumpe los bombardeos a Irán mientras Trump espera una solución diplomática

El puente lleva el nombre de la leyenda canadiense del hockey Gordie Howe, que jugó durante 25 temporadas con los Detroit Red Wings.

Su apertura llega después de que Canadá suspendiera la semana pasada la ceremonia inaugural conjunta con EEUU prevista para el pasado viernes, tras el anuncio del presidente Donald J. Trump de nuevos aranceles del 50% para la mayoría de productos canadienses.

Además, Trump habló la semana pasada sobre el mérito de su gobierno de que EEUU obtenga el 50% de las ganancias por el nuevo puente que hoy lunes entró en funcionamiento.

"El acuerdo original sobre el puente, que fue pésimamente negociado por una Administración anterior, ya no está vigente. Modificamos los términos del acuerdo para que Estados Unidos obtenga ahora el 50% de las ganancias", declaró el mandatario.

La inauguración coincide con la visita del jefe de la Casa Blanca a una instalación de General Motors en Michigan y previsiblemente defenderá su política arancelaria.

El nuevo puente refuerza una de las rutas comerciales entre ambos países, por la que circulan diariamente miles de camiones con mercancías.

FUENTE: Con información de EFE.

Temas
Te puede interesar

Trump insta al Senado a aplazar receso para aprobar proyecto de ley SAVE

Trump solicita a la Corte Suprema autorizar reajustes al voto por correo

EEUU elimina "derecho" del solicitante de asilo a una entrevista y remitirá el caso a la corte de inmigración

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
CUPONES SNAP

Florida registra caída de 23% en beneficiarios de asistencia alimentaria federal

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, observan una pantalla gigante que muestra un retrato y el lema “Firmes por la patria” tras la segunda vuelta electoral en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.  
DIPLOMACIA

Presidente electo de Colombia anuncia ruptura de relaciones con Cuba y Nicaragua

La actriz estadounidense Angelina Jolie (derecha) y su hija Zahara Jolie llegan a la 82ª edición de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2025.
CELEBRIDADES

Angelina Jolie reacciona a decisión de sus hijos de quitarse el apellido de Brad Pitt

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

El nuevo presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh.
BANCO CENTRAL

La Fed se reúne este martes: ¿subirán las tasas de interés?

Te puede interesar

Inmigrante tiene que presentar un examen de ciudadanía en la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) en Queens 
CAMBIOS

EEUU elimina "derecho" del solicitante de asilo a una entrevista y remitirá el caso a la corte de inmigración

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade. 
MANO DURA

Miami-Dade: Operativo contra tráfico humano durante Mundial FIFA deja 178 arrestos

Marquez Christopher Pinder, de 29 años, Lamar James, de 26; y Elijah Delano Dyous, también de 29.
FLORIDA

Agente del Servicio Secreto, entre los detenidos por presuntas novatadas que dejaron graves heridos en Miami-Dade

 Ric Prado durante la presentación del libro La Pasión del Guerrero. Contra el terrorismo y el comunismo
EXILIO CUBANO

Ric Prado: "El mayor desafío no será derrocar al régimen, sino reconstruir Cuba"

Andrew Tate, de 39 años, y Tristan Tate, de 38.
PROCESO JUDICIAL 

Hermanos Tate seguirán detenidos en Miami mientras avanza su proceso de extradición al Reino Unido