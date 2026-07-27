Miami-Dade: Operativo contra tráfico humano durante Mundial FIFA deja 178 arrestos

El jefe de la Policía de Homestead, Mario Knapp, habló de las víctimas.

MIAMI.- Un grupo especial contra el tráfico humano realizó 28 operaciones encubiertas en Miami-Dade durante el Mundial FIFA 2026, con un saldo 178 arrestos, incluidos 23 hombres acusados de intentar pagar por mantener relaciones sexuales con menores, informaron autoridades locales, estatales y federales en rueda de prensa.

La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, presentó este lunes los resultados del operativo acompañada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, representantes de la Fiscalía federal y jefes de agencias policiales que participaron en las acciones.

Es fundamental que los jóvenes y sus familias hablen sobre estos temas y prioricen su seguridad.

FLORIDA "Empieza el Juego": Miami lanza campaña preventiva contra el tráfico humano ante la llegada del Mundial de la FIFA 2026

Cerca de un millón de personas asistieron a los partidos y al FanFest del Mundial en Miami-Dade, según las cifras compartidas durante la rueda de prensa. Aunque existía preocupación por un posible incremento de los delitos ante la llegada masiva de visitantes, Fernández Rundle aseguró que las autoridades lograron mantener la seguridad.

“Logramos mantener la seguridad gracias al trabajo conjunto y a una preparación exhaustiva ante cualquier posible situación”, sostuvo la fiscal estatal.

¿Cómo operó el grupo contra el tráfico humano durante el Mundial?

La preparación comenzó en 2025, cuando el comité anfitrión de la FIFA solicitó a Fernández Rundle encabezar una campaña comunitaria de educación, prevención y concienciación sobre el tráfico humano.

El grupo especial, establecido originalmente en 2013, fue ampliado para enfrentar el aumento de visitantes y de actividades comerciales y recreativas vinculadas al Mundial.

La fuerza de tarea llegó a contar con 85 agentes juramentados asignados de manera permanente, además de fiscales, analistas criminales, asistentes legales y consejeros especializados en atender a las víctimas.

También participaron agencias policiales municipales, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, la Fiscalía General estatal, la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional.

“La Copa Mundial de la FIFA fue como tener un Super Bowl todos los días durante 23 días consecutivos”, afirmó Fernández Rundle al explicar la magnitud del desafío.

Operaciones encubiertas, vigilancia digital y reducción de la demanda

De acuerdo a los datos compartidos en la rueda de prensa, desde el 2 de junio hasta el final del Mundial, el 19 de julio, las autoridades realizaron 28 operaciones encubiertas, con un promedio de cuatro acciones semanales en diferentes zonas de Miami-Dade.

La cifra triplicó el número de operativos que normalmente se realiza durante ese periodo, de acuerdo con la fiscal estatal, explico la fiscal Fernández Rundle.

La estrategia seguida tuvo varios componentes:

Identificar y ayudar a posibles víctimas

Los agentes buscaron a personas que pudieran estar siendo explotadas sexualmente, con el propósito de separarlas de sus traficantes y conectarlas con servicios de protección, alojamiento y asistencia.

Infiltrarse en redes digitales

Los investigadores trabajaron en salas de conversación, plataformas de internet y espacios de la llamada web oscura, donde se hicieron pasar por menores, clientes o personas involucradas en el comercio sexual.

Perseguir a traficantes y explotadores

Las operaciones se dirigieron contra personas que transportaban, facilitaban, promovían o recibían beneficios económicos de la explotación sexual.

Reducir la demanda de sexo comercial

Otra parte del operativo buscó detener a quienes intentaban comprar servicios sexuales, especialmente cuando creían estar contactando a menores de edad.

Fernández Rundle recordó que el tráfico humano es una actividad motivada por el dinero y afirmó que combatir la demanda es fundamental para desarticular el negocio.

“No podemos olvidar que esto es un negocio y que tenemos que enfocarnos en quienes buscan comprar a nuestros jóvenes para tener sexo”, recalcó.

El operativo en cifras

Las acciones realizadas entre el 2 de junio y el 19 de julio produjeron 178 arrestos relacionados con diferentes delitos sexuales y de explotación, según las autoridades.

Entre las principales cifras divulgadas se encuentran:

28 operaciones encubiertas en Miami-Dade.

178 arrestos totales.

23 hombres arrestados después de pagar o aceptar pagar para mantener relaciones sexuales con personas que creían menores.

39 hombres arrestados por solicitar servicios sexuales de agentes encubiertos.

17 posibles víctimas de tráfico humano identificadas.

85 agentes juramentados asignados a la fuerza de tarea.

Materiales preventivos distribuidos en 12 idiomas.

Más de 20.000 contactos con asistentes al FanFest.

Fernández Rundle mencionó el caso de Javier López, un hombre que presuntamente buscó mantener relaciones sexuales simultáneamente con dos niñas de 14 años. El sospechoso se comunicó con agentes encubiertos y fue detenido durante los últimos días del Mundial, según la fiscalía.

Víctimas traídas a Miami para ser explotadas durante el Mundial

Las autoridades indicaron que algunas de las 17 posibles víctimas identificadas declararon haber viajado expresamente al sur de Florida para trabajar durante la Copa Mundial. Procedían de California, Wisconsin, Minnesota, Nueva York, Georgia, Illinois y Texas, según Fernández Rundle.

La fiscal también explicó que las investigaciones para determinar si fueron trasladadas, controladas o explotadas por traficantes permanecen abiertas.

Durante el operativo, los agentes detectaron que las redes criminales comenzaron a modificar sus métodos para evitar ser descubiertas ante la presión policial. Algunas mujeres se mostraban más reacias a acudir a encuentros y exigían depósitos por adelantado.

Un posible cliente canceló una cita después de ver una noticia sobre las operaciones encubiertas que se desarrollaban en Miami-Dade. Para Fernández Rundle, ese episodio demostró que la campaña pública y la presencia policial estaban interfiriendo en las actividades de las redes de explotación.

Campaña contra el tráfico humano en aeropuertos, hoteles y estadios

Antes del comienzo del mundial y durante el mismo se difundió una campaña preventiva en aeropuertos, hoteles, estadios, centros deportivos, plataformas de alojamiento, sistemas de transporte y establecimientos turísticos con la American Airlines, Uber, Airbnb, InterContinental Hotels Group, Hard Rock Stadium, Kaseya Center, LoanDepot Park, Crime Stoppers y organizaciones empresariales y turísticas.

Los materiales incluían códigos QR, números de líneas de ayuda e información para reconocer señales de tráfico humano. Los mensajes fueron traducidos a 12 idiomas ante la llegada de visitantes internacionales.

Fernández Rundle destacó que la colaboración de los hoteles fue especialmente importante porque varias operaciones encubiertas se realizaron dentro de esas instalaciones. La fiscal relató que el gerente de un hotel ayudó a identificar y proteger a una adolescente de 16 años.

Una fuerza de tarea con experiencia

Desde que comenzó a operar el grupo especial contra el tráfico humano en 2013, la línea telefónica local de respuesta rápida ha recibido más de 3.300 llamadas, dijo la fiscal.

La unidad ha trabajado con más de 1.400 víctimas o posibles víctimas y ha presentado cerca de 1.000 casos criminales relacionados con el tráfico humano, según Fernández Rundle.

“Hemos creado un modelo que no solo nos permite arrestar a criminales, sino también rescatar a víctimas y asegurar que reciban los servicios que necesitan desesperadamente”, afirmó.

La fiscal destacó que la presencia de visitantes y grandes eventos requiere una respuesta sostenida. Solo en 2026, Miami-Dade ha sido anfitriona de competencias como el Orange Bowl, el Gran Premio de Fórmula 1, el Clásico Mundial de Béisbol, el Miami Open, Ultra Music Festival y la Copa Mundial. Son eventos multitudinarios aprovechados por los traficantes de personas para cometer sus fechorías.

Fiscal general de Florida, James Uthmeier, toma la palabra. CESAR MENENDEZ DLA

“Tenemos que entender qué es el tráfico humano”

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, afirmó que hace aproximadamente una década muchas personas no comprendían plenamente qué era el tráfico humano ni el impacto que tenía sobre los menores y otras poblaciones vulnerables.

“La gente no entendía realmente qué era el tráfico humano. No apreciaba el daño que estaba causando a nuestros más vulnerables, especialmente a nuestros niños”, expresó Uthmeier.

El fiscal general señaló que el sur de Florida continúa siendo uno de los principales destinos para este delito debido a su geografía, su economía, el turismo y la concentración de eventos de entretenimiento.

Uthmeier indicó que la Oficina de la Fiscalía Estatal de Florida ha detenido a cerca de 1.800 depredadores infantiles en poco más de un año.

También aseguró que los procesos judiciales y las condenas estatales por tráfico humano casi se han duplicado.

“Vamos a utilizar todos los recursos, todos los fiscales y todas las herramientas que tenemos para derribar a estos depredadores y proteger a los más vulnerables”, afirmó.

Según Fernández Rundle, el tráfico humano mueve unos 252.000 millones de dólares en el mundo y aproximadamente 52.000 millones de dólares en Estados Unidos, cifras mencionadas para ilustrar la dimensión económica del delito.

Fiscalía federal resalta la planificación antes del Mundial

Yara Lorenzo Klukas, primera fiscal federal adjunta para el Distrito Sur de Florida, sostuvo que la principal lección del operativo fue la importancia de la planificación anticipada y la cooperación entre instituciones.

“La colaboración y la planificación proactiva lo son todo”, afirmó.

Yara Lorenzo Klukas señaló que el trabajo comenzó mucho antes del primer partido y que las agencias prepararon operaciones para identificar víctimas, investigar sospechosos y responsabilizar a quienes obtienen ganancias de la explotación.

La funcionaria calificó la colaboración entre autoridades locales, estatales y federales como un modelo nacional.

“Es excelente para nuestra comunidad y terrible para los delincuentes”, manifestó.

También señaló que las víctimas del tráfico humano son privadas de su dignidad y de su libertad, y aseguró que las autoridades federales continuarán trabajando para impedir que las redes de explotación operen en el sur de Florida.

Operaciones en internet y la web oscura

El jefe del Departamento de Policía de la Ciudad de Miami, Edwin López, resaltó el trabajo de agentes e investigadores que permanecieron desplegados mientras miles de visitantes participaban en los partidos y actividades del Mundial.

“Mientras muchos disfrutaban de las festividades de la FIFA, estos agentes estaban en nuestra comunidad utilizando operaciones encubiertas, en salas de conversación y en la web oscura”, explicó.

López sostuvo que el impacto real del operativo podría ser superior a las cifras presentadas, porque la vigilancia y la campaña preventiva posiblemente disuadieron a personas que finalmente no intentaron cometer delitos.

“El impacto duradero va mucho más allá de lo que vemos en los datos”, señaló.

También afirmó que la cooperación entre más de 30 departamentos policiales de Miami-Dade y más de 20 de Broward convirtió al sur de Florida en un ejemplo de coordinación para proteger a los menores.

Las víctimas no siempre reconocen la explotación

El jefe de la Policía de Homestead, Mario Knapp, explicó que su percepción sobre el tráfico humano cambió después de conversar con una especialista que atendía a sobrevivientes.

“El problema con el tráfico humano es que las víctimas no lo reconocen como parte de su historia hasta que están fuera de él”, recordó Knapp.

El jefe policial indicó que esa reflexión mostró la necesidad de investigar de manera más profunda los casos relacionados con la prostitución, porque detrás de una aparente transacción sexual puede existir una persona amenazada, controlada o explotada.

Knapp agradeció a la Fiscalía General y a la Fiscalía Estatal por proporcionar a las agencias policiales las herramientas necesarias para trabajar esos casos de forma coordinada.

David Whitaker, presidente y director ejecutivo del Greater Miami Convention & Visitors Bureau. CESAR MENENDEZ DLA

Turismo responsable en el condado

David Whitaker, presidente y director ejecutivo del Greater Miami Convention & Visitors Bureau, afirmó que el éxito turístico de Miami implica también una responsabilidad mayor para garantizar la seguridad de residentes y visitantes.

“La buena noticia es que todo el mundo quiere estar en Miami. Ese éxito también representa un desafío”, expresó Whitaker.

El ejecutivo destacó que la región está disfrutando uno de sus mejores momentos turísticos y que los grandes eventos generan un impacto económico significativo. Sin embargo, advirtió que ese crecimiento debe estar acompañado de medidas que aseguren que todas las personas, especialmente las más vulnerables, estén protegidas.

“La única forma de proteger el paraíso es asegurarnos de que todos estén igualmente protegidos”, manifestó.

Colaboración entre agencias permitió ampliar los operativos

Las autoridades coincidieron en que los resultados fueron posibles gracias a la participación conjunta de agencias locales, estatales y federales, así como de hoteles, aerolíneas, empresas de transporte y organizaciones de servicios sociales.

El Departamento de Seguridad Nacional participó en todas las operaciones, según Fernández Rundle.

También colaboraron la Oficina del Fiscal General de Florida, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, las policías de Miami, Miami Beach, Miami Gardens y Homestead, y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Fernández Rundle aseguró que el modelo permitió perseguir simultáneamente a traficantes, compradores, intermediarios y personas que intentaban explotar sexualmente a menores.

“El tráfico humano no será tolerado en esta comunidad”, concluyó la fiscal estatal.

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