López Obrador: "Falta muy poco para domar la pandemia"

mexico Un trabajador en el cementerio de San Nicolás Tolentino usa un traje de protección fuera del cementerio, en Iztapalapa, Ciudad de México, el jueves 30 de abril de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha recomendado a la población seguir medidas sanitarias para evitar el contagio. AP/Marco Ugarte

Sin embargo, al mismo tiempo enfatizó que, para "hacerla horizontal", los mexicanos aún deben respetar las medidas preventivas, lo cual "va a significar sana distancia y cuidado". "Para llegar a la nueva normalidad, necesitamos mantener disciplina", indicó.

México es uno de los países más afectados por el COVID-19 en América Latina, a pesar de que López Obrador se niega a imponer una cuarentena nacional y se ha limitado a hacer recomendaciones que, según sostiene, los mexicanos han cumplido.

AMLO, como le ha bautizado la prensa mexicana, anunció la semana pasada un plan hacia "la nueva normalidad" que se divide en tres fases a desarrollar entre el 18 de mayo y el 1 de junio, si bien es de "aplicación voluntaria".

La primera fase arranca este lunes y consiste en la reapertura de los llamados "municipios de la esperanza", un total de 269 localidades en 15 estados que no tienen contagios y no son vecinos de estados con contagios. "Ahora no seguimos en rojo, ya pasamos a una fase intermedia: ya estamos en amarillo, a punto de pasar a verde", destacó el presidente.