Cancelan más de 60 vuelos en MIA por tormenta invernal Hernando

Más de 60 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional de Miami por la tormenta Hernando. Verifica tu vuelo antes de viajar a MIA

Fachada del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

Más de 60 vuelos cancelados en MIA este lunes

De acuerdo con la página oficial de información de vuelos de MIA, entre las 4:00 p.m. y las 11:30 p.m. de este lunes se estiman 37 cancelaciones de arribos y 30 vuelos de salida, lo que eleva a más de 60 las operaciones suspendidas en el aeropuerto del sur de Florida.

Además, el portal especializado FlightAware reportó que en las últimas 24 horas se han cancelado aproximadamente 152 vuelos en la terminal internacional de Miami, reflejando el impacto acumulado del sistema invernal en las rutas hacia el noreste.

Tormenta Hernando afecta a 41 millones en el noreste

La tormenta de nieve Hernando afecta a unos 41 millones de personas desde Maryland hasta Maine, incluida la ciudad de Nueva York, uno de los principales destinos conectados con Miami.

En la Gran Manzana, el alcalde Zohran Mamdani ordenó el cierre de las escuelas y prohibió el desplazamiento de vehículos ante las severas condiciones climáticas, medidas que han paralizado parcialmente el transporte terrestre y aéreo en la región.

Ciudades más afectadas por las cancelaciones

Entre los destinos más impactados por la tormenta se encuentran: Nueva York, Filadelfia, Boston y Newark

Estas ciudades mantienen una alta frecuencia de vuelos diarios con Miami, lo que multiplica el efecto de las cancelaciones en el tráfico aéreo del sur de Florida.

MIA recomienda verificar con la aerolínea antes de viajar

Las autoridades del MIA advirtieron que la tormenta invernal Hernando podría seguir afectando vuelos durante las próximas horas y recomendaron a los pasajeros consultar directamente con su aerolínea para obtener actualizaciones antes de dirigirse a la terminal.

El aeropuerto insiste en que las condiciones meteorológicas en el noreste pueden generar retrasos adicionales y cambios de itinerario de último momento.

¿Qué deben hacer los pasajeros afectados?

Los viajeros con vuelos programados hacia o desde el noreste del país deben revisar el estado de su vuelo en línea, comunicarse con su aerolínea y considerar posibles reprogramaciones sin penalidad, según las políticas vigentes por clima severo.

