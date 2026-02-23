Caos aéreo en Florida, la "tormenta perfecta" entre violencia en México y ola invernal en EEUU

MIAMI. — Una crisis aérea paralizaba terminales de Florida tras la coincidencia del abatimiento del capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y una tormenta invernal histórica en el noreste estadounidense, que provocó la cancelación o retraso de miles de vuelos.

Pasajeros en los aeropuertos internacionales de Miami (MIA), Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y Tampa (TPA) enfrentaban el domingo y en las primeras horas del lunes la imposibilidad de volar hacia destinos turísticos en el Pacífico mexicano o para regresar a sus hogares en Estados Unidos.

ACUERDO HISTÓRICO Florida asigna $1.5 millones para combatir el tráfico humano en Miami-Dade ante eventos internacionales de 2026

Colapso en sur de Florida

El impacto en el sur de la Florida resultaba significativo por su condición de doble “hub”. Por un lado, Miami funge como la principal puerta de entrada a América Latina; por el otro, Fort Lauderdale y West Palm Beach reciben el grueso del tráfico doméstico estacional.

Autoridades aeroportuarias de Miami-Dade reportaron que las terminales operaban al límite de su capacidad física, no por flujo de tránsito, sino por la acumulación de pasajeros varados.

La situación golpea la economía local en plena temporada alta: miles de turistas que debían embarcar en cruceros desde PortMiami este lunes no habían logrado llegar desde Nueva York o Boston, mientras que los viajeros de negocios con destino a Guadalajara y el Bajío mexicano permanecían en tierra.

En el FLL, clave para aerolíneas de bajo costo, la situación era crítica. La falta de aeronaves se presentaba como el problema central: los aviones programados para salir de Florida hacia el Caribe o México nunca llegaron desde aeropuertos congelados en el norte, generando un efecto dominó que ha dejado las pantallas de salidas teñidas de rojo.

Factor "Mencho"

La confirmación de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desató una reacción violenta que repercutía directamente en la conectividad de Florida.

Tras el operativo militar en Tapalpa, Jalisco, la violencia se extendió a 20 estados mexicanos, obligando a aerolíneas como American Airlines y Aeroméxico a suspender rutas vitales.

Para los residentes de Florida con vínculos en México, la situación era angustiante. Las rutas desde Miami hacia Guadalajara y Puerto Vallarta —destinos populares para la comunidad de expatriados y turistas— estaban suspendidas.

La Administración de Control de Drogas (DEA), con una fuerte presencia en su oficina de campo en Miami, dijo que monitoreaba de cerca la situación y advirtió que la inestabilidad podría generar flujos de violencia impredecibles, lo que mantendrá las alertas de viaje en nivel máximo para estados como Jalisco y Colima.

Florida aislada del norte

Mientras el sur miraba con preocupación a México, el norte estaba bloqueado por hielo. El ‘ciclón bomba’ que azota desde Pensilvania hasta Massachusetts había cortado la arteria principal de la aviación estadounidense.

El TPA ilustraba la gravedad del escenario doméstico: 162 cancelaciones en menos de 24 horas. Aerolíneas como JetBlue y Southwest, que dependen de la rotación rápida de aviones entre el noreste y Florida, han visto colapsar su logística.

El impacto en el bolsillo de los consumidores en Florida es inmediato. Ante la desesperación, los precios para las pocas rutas alternas disponibles se han disparado.

Un boleto de ida desde Miami a Washington D.C. o Nueva York, en los escasos vuelos confirmados, oscila entre los $2,200 y $2,700 dólares, una cifra prohibitiva para la mayoría de las familias que intentan regresar tras las vacaciones escolares de febrero.