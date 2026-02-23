El petróleo baja a la espera de resultados del diálogo entre EEUU e Irán

Los precios del petróleo terminaron el lunes con una leve baja a la espera de nuevas conversaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní y la brutal represión y asesinato de más de 7.000 personas.

Los inversores se mantienen en alerta ante el riesgo de una escalada.

Narcotráfico Nuevo ataque de EEUU contra narcolancha en el Caribe deja tres muertos

DEPARTAMENTO DE ESTADO EEUU ordena evacuar al personal no esencial de su embajada en Beirut

El precio del barril del petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate con plazo para el mismo mes, perdió 0,26% hasta los 66,31 dólares.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, cedió un 0,38% hasta los 71,49 dólares.

"Un ataque contra Irán -o un hipotético acuerdo con miras a evitarlo- sigue haciendo fluctuar los precios" del crudo, anotó Gregory Brew, de Eurasia Group.

De momento continúa el diálogo: luego de dos sesiones desde inicios de febrero, Estados Unidos confirmara una nueva sesión el jueves.

EEUU a la espera del cambio de postura del régimen criminal de los ayatolás

Esta "tercera ronda de negociaciones (...) sugiere que la desescalada por vía diplomática sigue siendo posible, aún cuando parezca poco probable", agregó Brew.

Waashington desplegó importantes fuerzas navales y aéreas en Medio Oriente, e Irán advirtió el lunes sobre el riesgo de una escalada más allá de sus fronteras en caso de ataque.

En paralelo, los inversionistas aún tratan de interpretar los efectos de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que "invalida" una parte de los aranceles impuestos por Trump desde su regreso al cargo el año pasado.

La decisión "podría tener un impacto positivo en el consumo y la inversión", dijo el gobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central) Christopher Waller.

"Pero el alcance y la duración de este impacto son inciertos", añadió el funcionario.

FUENTE: Con información con AFP.