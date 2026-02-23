lunes 23  de  febrero 2026
Nueva York se paraliza ante enorme tormenta invernal

El lunes por la mañana, la tormenta ya había comenzado a azotar Nueva York, reduciendo la visibilidad hasta tal punto que los rascacielos de Wall Street apenas eran visibles desde el contiguo barrio de Brooklyn

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.

Vistas caminando por la Avenida Amsterdam, en el barrio de Hamilton Heights, en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, el 23 de febrero de 2026.

CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nueva York.- La ciudad de Nueva York se encuentra paralizada este lunes, con prohibición de circulación en las vías y las escuelas cerradas, mientras sus habitantes se resguardan de la gigantesca tormenta invernal que azota el noreste de Estados Unidos.

"Sigue nevando copiosamente", informó en un mensaje en X el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) a las 10H28 GMT, cuando la cantidad de nieve acumulada alcanzaba los 38 centímetros.

Entre 23 y 28 centímetros de nieve cubrieron Manhattan y Brooklyn, de acuerdo con los servicios de emergencia por lo que "hay prohibición de circulación para todos los vehículos no esenciales en las calles, autopistas y puentes de la ciudad de Nueva York".

Decenas de millones de personas, desde la capital Washington hasta el estado de Maine, se verán afectadas por la tormenta que puede llegar a dejar hasta 60 centímetros de nieve en algunos lugares.

Justo antes de las 06H00 locales del lunes, en Nueva York se registró una temperatura de -2ºC, con nieve y neblina helada, según el sitio web del Servicio de Meteorología, y los rascacielos de la zona sur de Manhattan no se veían desde Brooklyn, a un kilómetro de distancia.

A esa hora al menos 119.347 clientes se encontraron sin electricidad en el estado de Nueva Jersey, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us.

Los problemas también afectarán a los aeropuertos. Más de 5.000 vuelos han sido cancelados, según datos del sitio FlightAware.

La peor tormenta en una década

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió que las vías de la ciudad, de más de ocho millones de habitantes, estarán cerradas al tránsito como mínimo hasta el mediodía del lunes.

"La ciudad de Nueva York no se ha enfrentado a una tormenta de esta magnitud en la última década. Pedimos a los neoyorquinos que eviten cualquier viaje que no sea esencial", añadió.

La prohibición de circular en vehículos no se aplica a los trabajadores esenciales ni a los ciudadanos que necesiten desplazarse por emergencias.

Brandon Smith, de 33 años y residente en Brooklyn, se quedó de que tenía que ir a su lugar de trabajo.

"Va a ser difícil para la mayoría de los neoyorquinos desplazarse porque seguimos teniendo que ir a trabajar. Por desgracia, aunque (las carreteras) estén cerradas no van a dejar de llamarnos de nuestros trabajos", lamentó.

Para Macarena González, una turista procedente de Chile, la nevada es un espectáculo: "Estoy feliz, es una gran experiencia", dijo a la AFP mientras recorría Times Square.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia desde el mediodía del domingo.

Michelle Wu, alcaldesa de Boston, en el estado de Masschusetts, ordenó el lunes el cierre de las escuelas públicas y los edificios municipales.

"Pedimos a todos que planifiquen con antelación, se mantengan seguros y abrigados, y permanezcan fuera de las carreteras", dijo Wu.

