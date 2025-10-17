viernes 17  de  octubre 2025
SALUD

Terapias alternativas y complementarias en el tratamiento del cáncer de mama: aliados para el bienestar integral

Lejos de sustituir a la medicina convencional, estas prácticas buscan acompañar el proceso oncológico desde una perspectiva integral (cuerpo–mente–espíritu)

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

Unsplash
Diario las Américas | GRETHEL DELGADO
Por GRETHEL DELGADO

La meditación, el uso de hierbas medicinales, la acupuntura y los masajes terapéuticos son alternativas que ganan popularidad entre mujeres, tanto para prevenir el cáncer de mama como para complementar tratamientos oncológicos convencionales.

Sabemos que las nuevas tecnologías y los estudios han permitido mejorar tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la terapia hormonal y las cirugías, propiciando una mayor calidad de vida y supervivencia. No obstante, muchas mujeres se interesan también por el uso de terapias integrativas como una vía para potenciar su bienestar.

Lee además
Medicare A y B, cuidado médico.
OPEN ENROLLMENT

Medicare A y B, es hora de cuidar la salud
ailanys Brito, Psicóloga de profesión
Salud

Tailanys Brito orienta sobre la importancia del seguro de salud

Lejos de sustituir a la medicina convencional, estas prácticas buscan acompañar el proceso oncológico desde una perspectiva integral (cuerpo–mente–espíritu) para reducir efectos secundarios, mejorar el estado emocional y fortalecer la sensación de control.

Se considera terapia complementaria a la que se usa junto a los tratamientos médicos estándar; cuando se emplea en lugar de ellos, se habla de alternativa (desaconsejada). La medicina integrativa, según la American Cancer Society (ACS), combina terapias estándar (cirugía, quimio, radio, hormonales y dirigidas) con tratamientos alternativos como meditación, yoga, acupuntura o masaje, con el objetivo de aliviar los síntomas.

Por su parte, el National Cancer Institute (NCI) establece cinco grupos para la medicina complementaria y alternativa: mente-cuerpo (meditación, yoga, taichi, hipnosis), biológicas (vitaminas, hierbas), manipulativas (masaje, quiropráctica, reflexología), energéticas (reiki) y sistemas médicos (Ayurveda, naturopatía, Medicina Tradicional China – MTC).

Pero cuidado. Como indica NCI, “natural” no equivale a “seguro” y algunos suplementos interactúan con la quimio o la hormonoterapia; por eso hay que informar siempre al oncólogo.

Medicina Tradicional China

“Cuando la energía vital (qi) fluye sin obstáculos, la mente permanece serena, lo que fortalece al individuo contra la aparición de enfermedades”. Canon Interior de Huangdi (texto antiguo más importante en la medicina china). “Cuando la energía vital (qi) fluye sin obstáculos, la mente permanece serena, lo que fortalece al individuo contra la aparición de enfermedades”. Canon Interior de Huangdi (texto antiguo más importante en la medicina china).

Esta modalidad integra tratamientos como acupuntura, fitoterapia, moxibustión, tuina y qigong/taichi. Estos ofrecen diversos beneficios para enfrentar el insomnio, las neuropatías, el estrés, la fatiga, las náuseas, el dolor y la ansiedad. En el camino a la recuperación, permiten mejorar la calidad de vida.

Ahora bien, los planes son individualizados, con datos específicos para cada paciente (como los niveles de dolor, fatiga, ansiedad) y constan de reevaluaciones para ajustar dosis y frecuencia. Por ejemplo, en la fitoterapia se aplican protocolos para prevenir interacciones fármaco-hierba (quimio, inmuno, anticoagulantes, corticoides, hormonales) y se documenta todo el plan.

11 terapias alternativas a considerar

“El yoga nos enseña a curar lo que no es necesario soportar y a soportar lo que no puede curarse”. Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (maestro de yoga). “El yoga nos enseña a curar lo que no es necesario soportar y a soportar lo que no puede curarse”. Bellur Krishnamachar Sundararaja Iyengar (maestro de yoga).

Según Mayo Clinic, algunos abordajes no curan el cáncer, pero pueden aliviar ansiedad, fatiga, náuseas, dolor, insomnio y estrés cuando se usan junto a la medicina estándar.

Entre los más respaldados y generalmente seguros:

  1. Acupuntura y acupresión: náuseas por quimio y cierto dolor; evitar si hay anticoagulación o citopenias.
  2. Aromaterapia: puede ayudar frente a náuseas, dolor y estrés (precaución con aceites en cánceres sensibles al estrógeno).
  3. Terapia cognitivo-conductual (CBT por sus siglas en inglés): útil para insomnio y afrontamiento.
  4. Ejercicio: alivia fatiga y estrés, mejora sueño y calidad de vida (iniciar progresivo, con visto bueno médico).
  5. Hipnosis: para tratar la ansiedad, el dolor, el estrés y las náuseas.
  6. Masaje oncológico: se indica para el dolor, ansiedad, fatiga, estrés (evitar zonas irradiadas, cicatrices y tumores; presión suave si hay metástasis óseas).
  7. Meditación: una aliada contra la ansiedad y el estrés.
  8. Musicoterapia: para el dolor, náuseas, estrés.
  9. Técnicas de relajación y respiración: alivian la ansiedad, la fatiga y reducen los trastornos del sueño.
  10. Taichi: para el estrés y la función física con bajo impacto.
  11. Yoga: se recomienda para disminuir el estrés y la fatiga.

Evidencia sobre plantas y compuestos

“La naturaleza es la mejor farmacia”. Sebastian Kneipp (sacerdote y naturópata alemán del siglo XIX). “La naturaleza es la mejor farmacia”. Sebastian Kneipp (sacerdote y naturópata alemán del siglo XIX).

Una revisión en la National Library of Medicine (NLM) describe fitoquímicos con potencial inmunoestimulante/antitumoral (carotenoides, flavonoides, polifenoles, terpenoides, lignanos, esteroles). Cita especies como ajo (Allium sativum), Echinacea, cúrcuma (Curcuma longa), bardana (Arctium lappa), té verde (Camellia sinensis), ginseng (Panax ginseng) y linaza, entre otras.

Los mecanismos propuestos incluyen modulación inmune, antioxidación, inhibición de vías proliferativas y del mevalonato. Aunque hay señales preclínicas y observacionales prometedoras, la evidencia clínica es heterogénea; su uso debe ser complementario; hay que monitorear las interacciones entre los productos y los tratamientos convencionales.

Si se aplica de la mano de especialistas, la medicina integrativa, como señalan Mayo Clinic, ACS y NCI, puede mejorar síntomas e incrementar la calidad de vida. La evidencia reunida por la NLM sobre fitocompuestos sugiere potencial, aunque recomienda prudencia y más ensayos. La clave está en integrar documentación científica y tradición con seguridad y coordinación clínica.

Temas
Te puede interesar

Expo Latina Miami 2025 abre sus puertas con énfasis en salud preventiva e inclusión

Medicina nuclear: una aliada silenciosa para tratamientos personalizados

Avances de la medicina de precisión en cáncer de mama permiten "tratamientos a la carta", según experta

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El exsecretario de Seguridad Nacional John Bolton 
JUSTICIA

Fiscalía federal inculpa a John Bolton, exsesor de Seguridad Nacional

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA
OPINIÓN

Maduro y Petro en la mira de la CIA y DEA

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante una visita a zonas de la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACIÓN

DHS endurece controles e impone tarifa de $1,000 a migrantes con libertad condicional humanitaria

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump recibe en la Casa Blanca a su contraparte, el ucraniano Volodimir Zelenski.
NEGOCIACIONES

Trump desestima entrega de misiles de largo alcance a Ucrania

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
NARCOTRÁFICO

Trump dice que Maduro ofreció "de todo" para evitar escalada y anuncia ataque contra submarino

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.
RECONOCIMIENTO

Trump asegura que Marco Rubio pasa a la historia como el mejor secretario de Estado de EEUU

Ron DeSantis, gobernador de Florida durante el anuncio. 
MEJORAR LA MOVILIDAD

DeSantis anuncia inversiones para descongestionar Florida Central y primer aeropuerto de despegue vertical

Atardecer en Fisher Island, Florida.
EL MAPA DEL LUJO

Fisher Island, el código postal más caro de EEUU en 2025