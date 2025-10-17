Terapias alternativas y complementarias en el tratamiento del cáncer de mama: aliados para el bienestar integral

La meditación, el uso de hierbas medicinales, la acupuntura y los masajes terapéuticos son alternativas que ganan popularidad entre mujeres, tanto para prevenir el cáncer de mama como para complementar tratamientos oncológicos convencionales.
La meditación, el uso de hierbas medicinales, la acupuntura y los masajes terapéuticos son alternativas que ganan popularidad entre mujeres, tanto para prevenir el cáncer de mama como para complementar tratamientos oncológicos convencionales.
Sabemos que las nuevas tecnologías y los estudios han permitido mejorar tratamientos como la quimioterapia, la radioterapia, la terapia hormonal y las cirugías, propiciando una mayor calidad de vida y supervivencia. No obstante, muchas mujeres se interesan también por el uso de terapias integrativas como una vía para potenciar su bienestar.
Lejos de sustituir a la medicina convencional, estas prácticas buscan acompañar el proceso oncológico desde una perspectiva integral (cuerpo–mente–espíritu) para reducir efectos secundarios, mejorar el estado emocional y fortalecer la sensación de control.
Se considera terapia complementaria a la que se usa junto a los tratamientos médicos estándar; cuando se emplea en lugar de ellos, se habla de alternativa (desaconsejada). La medicina integrativa, según la American Cancer Society (ACS), combina terapias estándar (cirugía, quimio, radio, hormonales y dirigidas) con tratamientos alternativos como meditación, yoga, acupuntura o masaje, con el objetivo de aliviar los síntomas.
Por su parte, el National Cancer Institute (NCI) establece cinco grupos para la medicina complementaria y alternativa: mente-cuerpo (meditación, yoga, taichi, hipnosis), biológicas (vitaminas, hierbas), manipulativas (masaje, quiropráctica, reflexología), energéticas (reiki) y sistemas médicos (Ayurveda, naturopatía, Medicina Tradicional China – MTC).
Pero cuidado. Como indica NCI, “natural” no equivale a “seguro” y algunos suplementos interactúan con la quimio o la hormonoterapia; por eso hay que informar siempre al oncólogo.
Esta modalidad integra tratamientos como acupuntura, fitoterapia, moxibustión, tuina y qigong/taichi. Estos ofrecen diversos beneficios para enfrentar el insomnio, las neuropatías, el estrés, la fatiga, las náuseas, el dolor y la ansiedad. En el camino a la recuperación, permiten mejorar la calidad de vida.
Ahora bien, los planes son individualizados, con datos específicos para cada paciente (como los niveles de dolor, fatiga, ansiedad) y constan de reevaluaciones para ajustar dosis y frecuencia. Por ejemplo, en la fitoterapia se aplican protocolos para prevenir interacciones fármaco-hierba (quimio, inmuno, anticoagulantes, corticoides, hormonales) y se documenta todo el plan.
Según Mayo Clinic, algunos abordajes no curan el cáncer, pero pueden aliviar ansiedad, fatiga, náuseas, dolor, insomnio y estrés cuando se usan junto a la medicina estándar.
Entre los más respaldados y generalmente seguros:
Una revisión en la National Library of Medicine (NLM) describe fitoquímicos con potencial inmunoestimulante/antitumoral (carotenoides, flavonoides, polifenoles, terpenoides, lignanos, esteroles). Cita especies como ajo (Allium sativum), Echinacea, cúrcuma (Curcuma longa), bardana (Arctium lappa), té verde (Camellia sinensis), ginseng (Panax ginseng) y linaza, entre otras.
Los mecanismos propuestos incluyen modulación inmune, antioxidación, inhibición de vías proliferativas y del mevalonato. Aunque hay señales preclínicas y observacionales prometedoras, la evidencia clínica es heterogénea; su uso debe ser complementario; hay que monitorear las interacciones entre los productos y los tratamientos convencionales.
Si se aplica de la mano de especialistas, la medicina integrativa, como señalan Mayo Clinic, ACS y NCI, puede mejorar síntomas e incrementar la calidad de vida. La evidencia reunida por la NLM sobre fitocompuestos sugiere potencial, aunque recomienda prudencia y más ensayos. La clave está en integrar documentación científica y tradición con seguridad y coordinación clínica.