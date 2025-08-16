sábado 16  de  agosto 2025
VIDA SENCILLA

Estudio: La simplicidad voluntaria brinda más felicidad y bienestar

Según el estudio, asumir una vida sencilla, o la llamada "simplicidad voluntaria", brinda más oportunidades de interacción personal y conexión social

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

unsplash
Diario las Américas | Redacción - UNANIMO Deportes
Por Redacción - UNANIMO Deportes

En una época en la que los multimillonarios y el consumo ostentoso son cada vez más evidentes, un nuevo estudio dirigido por expertos de la Universidad de Otago (Nueva Zelanda) muestra de qué depende tener una vida feliz.

Lee además
Cinco opciones de libros para disfrutar en el inicio del 2022.
SALUD

La lectura, aliada para el bienestar mental y la prevención del deterioro cognitivo
el todo o nada ya no funciona: bienestar no es perfeccion
ANÁLISIS

El "todo o nada" ya no funciona: bienestar no es perfección

El estudio dirigido por investigadores del Departamento de Marketing Otakou Whakaihu Waka de la Universidad de Otago, y publicado recientemente en el 'Journal of Macromarketing', ha descubierto que las personas son más felices y están más satisfechas cuando adoptan estilos de vida sostenibles y resisten las tentaciones del consumismo.

Con el objetivo de comprender la relación entre el consumo y el bienestar, los investigadores analizaron datos de una muestra representativa de más de 1.000 neozelandeses, compuesta por un 51 por ciento de hombres y un 49 por ciento de mujeres, con una edad media de 45 años y un ingreso familiar anual medio de 50.000 dólares.

Descubrieron que el compromiso con una vida sencilla, o "simplicidad voluntaria" como se la conoce formalmente, conduce al bienestar al brindar más oportunidades de interacción personal y conexión social que los contextos convencionales de intercambio, como los huertos comunitarios, el intercambio de recursos y las plataformas de préstamos entre pares.

Las mujeres tienen más probabilidades de adoptar una vida sencilla que los hombres, aunque se necesita más investigación para comprender por qué.

La profesora asociada y coautora Leah Watkins dice que la cultura del consumo promueve la felicidad como algo que normalmente se asocia con altos niveles de ingresos y la capacidad que brinda para adquirir y acumular posesiones materiales. Sin embargo, la investigación demuestra claramente que las actitudes y experiencias materialistas respecto a la vida no conducen a un aumento de la felicidad ni del bienestar. Tampoco conducen al consumo sostenible necesario para la salud del planeta.

Entre 2000 y 2019, el consumo interno mundial de materiales aumentó un 66 por ciento, triplicándose desde la década de 1970, hasta alcanzar los 95.100 millones de toneladas métricas. La creciente riqueza del consumidor y los niveles de vida más elevados han dado lugar a advertencias sobre tendencias alarmantes de degradación ambiental causadas por el consumo humano.

Esto, sumado al calentamiento global y a las ansiedades financieras y de salud posteriores a la pandemia, ha llevado a investigadores y formuladores de políticas a pedir una mejor comprensión de los vínculos entre los estilos de vida simples de consumo y el bienestar.

Pero el coautor, el profesor Rob Aitken, señala que no se trata simplemente de deshacerse de todas sus posesiones mundanas. "No es directamente el compromiso con la simplicidad material lo que conduce al bienestar, sino la satisfacción de las necesidades psicológicas y emocionales que derivan de las relaciones, la conexión social, la participación comunitaria y la sensación de vivir una vida con propósito y significado", señala.

En un mundo donde las bodas de multimillonarios se consideran eventos de estado y los yates privados son los nuevos símbolos de estatus, la simplicidad voluntaria ofrece una contranarrativa silenciosa y poderosa: una que valora lo suficiente por encima del exceso, la conexión por encima del consumo y el significado por encima del materialismo.

FUENTE: EUROPA PRESS

Temas
Te puede interesar

Fotógrafa venezolana promueve el bienestar canino con Hippy Pups

Fármaco de liberación lenta elimina un tipo de cáncer de vejiga en el 82% de pacientes

¿Vivir cerca del mar aumenta o disminuye la esperanza de vida?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Trump y Putin terminan cumbre sin ningún anuncio sobre Ucrania y con vistas a una segunda reunión en Moscú

Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School, en el suroeste de Miami-Dade.
NUEVO CICLO ESCOLAR

Miami-Dade: Expectante y costoso regreso a clases

Mireddys González, esposa de Daddy Yankee. 
FAMOSOS

Exesposa de Daddy Yankee admite borrar correos de El Cartel Record

Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

El primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe ¿Tendrá impacto en EEUU?

Te puede interesar

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. video
CUMBRE DE ALASKA

Trump anuncia consenso para "acuerdo de paz" entre Rusia y Ucrania, pero no alto al fuego

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Esta imagen satelital, proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), muestra la formación del huracán Erin en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025. Erin se convirtió en el primer huracán de la temporada, según el Centro Nacional de Huracanes.   video
TEMPORADA CICLÓNICA

El huracán Erin sube a categoría 5 al acercarse al Caribe

Una mujer indígena aymara emite su voto en una estación de votación durante las elecciones judiciales en Laja, Bolivia, el 15 de diciembre de 2024.  video
ESTE DOMINGO

Elecciones: Bolivia decide su futuro con una izquierda fragmentada

Vecinos y vecinas de Vilela mientras se acercan las llamas a la localidad, a 15 de agosto de 2025, en Vilela, Cualedro, Monterrei, Ourense, Galicia (España).      video
CLIMA

España enfrenta incendios forestales en plena alerta por ola de calor

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell.
GOBIERNO

¿Qué tipo de salvavidas sostiene al presidente de la Reserva Federal?