Mary Amado eleva la experiencia del rejuvenecimiento con Amado Clinic

Con más de 15 años de experiencia y formación, Mary Amado presenta la transformación de un espacio único donde la ciencia, la belleza y la salud convergen

La doctora Mary Amado, especialista en bienestar integral.&nbsp;

La doctora Mary Amado, especialista en bienestar integral. 

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La doctora Mary Amado, médico venezolana y enfermera certificada en Estados Unidos, se ha consolidado como una de las profesionales más destacadas en el mundo de la estética y el bienestar integral en Miami. Con más de 15 años de experiencia y formación en Venezuela, Estados Unidos y España, Mary Amado presenta la transformación de un espacio único donde la ciencia, la belleza y la salud convergen: Amado Clinic Aesthetics.

Ubicado en la ciudad de Miami, Amado Clinic es mucho más que un Med Spa. Es un centro especializado en medicina estética y regenerativa que ofrece protocolos avanzados de rejuvenecimiento facial, pérdida de peso y bienestar celular.

Entre sus tratamientos estrella se encuentran la terapia con ozonoterapia, láser Fotona 4D, fillers avanzados, plasma rico en fibrina (PRF), bótox, prolozone para articulaciones, NAD+ intravenoso y una exclusiva línea de protocolos con exosomas, todos aprobados por la FDA.

Con un enfoque integral, Mary Amado entiende la estética como una herramienta para recuperar la confianza y mejorar la calidad de vida de cada paciente.

"La belleza y el bienestar deben comenzar desde adentro. Nuestro objetivo es acompañar a cada persona a verse bien, pero también a sentirse con más energía, salud y autoestima", afirma la especialista.

Mary Amado, como especialista, y ahora a través de Amado Clinic, también se ha convertido en un referente para personalidades del mundo artístico, influencers y figuras públicas que buscan resultados naturales, efectivos y discretos.

Entre sus pacientes destacan nombres como Alicia Machado, Gabriela Vergara, Teacher Salandy, Osmariel Villalobos, Oscarcito, Mariaca Semprún, Yosy Finol, quienes han compartido públicamente su satisfacción con los tratamientos.

Además, la Dra. Amado se ha posicionado en temas de belleza, bienestar y rejuvenecimiento en medios de comunicación como Telemundo, Univisión, VIX y otros canales especializados, donde comparte sus conocimientos con una audiencia cada vez más interesada en el cuidado integral del cuerpo y la piel. Su experiencia y carisma la han convertido en una fuente confiable para periodistas, productores y medios que buscan abordar estas temáticas con rigor médico y sensibilidad estética.

Conozca más en Instagram: @maryamado

Experta aborda el bienestar integral como arma de belleza

