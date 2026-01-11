domingo 11  de  enero 2026
Experta aborda el bienestar integral como arma de belleza

La especialista en estética Yilian Fiallo aconseja mantener una rutina de cuidado de la piel antes de recurrir a algunos de los populares tratamientos rejuvenecedores

La especialista en estética Yilian Fiallo, fundadora de Fiallo Medical Beauty. 

Iván Pedraza/ DLA
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Para la enfermera especializada en estética Yilian Fiallo, es esencial seguir una rutina de cuidado de la piel antes de aplicar cualquier tratamiento antienvejecimiento. La fundadora de Fiallo Medial Beauty recomienda empezar desde lo básico cuando se trata de mejorar la apariencia del rostro.

“Lo más común y que todos piden es el bótox, porque creen que es lo más importante, pero lo más importante es cuidarnos la piel y después trabajar los efectos del paso de los años”, dijo la experta a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Para que ese bótox se mantenga y que la piel luzca un poquito más bonita, es necesario tomar agua y mantenerse hidratado. Ya hay estudios que indican que tomar una tableta diaria de zinc ayuda a que el bótox persista en el tiempo. También evitar ciertas comidas con grasas para que la piel se vea más saludable. Esa es la parte donde se integra la parte clínica con la estética”, agregó.

Fiallo emigró hace 20 años de su natal Cuba, donde estudió hasta el quinto año de Medicina. Y luego de continuar estudiando logró abrir su primer medspa en Miami.

“Siempre me ha gustado la Medicina. Ha sido algo con lo que había soñado desde pequeña. No terminé la carrera, porque emigré hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano como todos. Al llegar acá, igual que todo el mundo, trabajé, luché hasta que logré entrar en el campo de la Medicina, hice mi máster en Enfermería. Terminé mi carrera”, contó.

“Y comencé a trabajar en una práctica como médico primario. Pero siempre quise un poquito más, me faltaba algo más para sentirme más completa en el cuidado del paciente. Y entonces fue cuando decidí entrar en la parte estética. En 2019, empecé a hacer cursos de todos los inyectables, de bótox, filler. Abrí mi primer medspa el año pasado. Y aquí estoy, cumpliendo el sueño de cuidar el bienestar integral del paciente, no solamente la belleza, sino cuidarlo desde adentro hacia fuera”, agregó.

El bótox es uno de los tratamientos más populares que realiza, pero también las inyecciones en los labios para añadir volumen, un procedimiento que asegura no hace sin antes evaluar lo que requiere o no el paciente, aún si éste insiste en aplicarse el filler (relleno). Y es que el arte de una armonización facial exitosa consiste en rejuvenecer sin deformar.

“El filler en los labios es bastante común, también se pone en la mandíbula, en dependencia de lo que el paciente necesite. Así se hace la armonización fácil para ir haciendo retoques y no deformarnos, que es lo que todo el mundo cree que pasa cuando nos ponemos rellenos. Los fillers nos ayudan a recuperar el volumen perdido con los años para parecernos más a como éramos en la juventud sin deformar o perder la estructura normal de la cara”, dijo.

“Yo soy la típica persona que si creo que no lo llevas, no te lo pongo. Aunque te vayas y te lo pongas en otra parte, no lo hago. Yo te lo explico y trato de que lo entiendas, pero si no lo entiendes, prefiero no hacerlo, porque no quiero que después digas que yo fui quien hizo algo que sé que no quedaría bien hecho”, añadió la profesional.

Algunos de los tratamientos que recomienda son los faciales con microagujas y otros que estimulan la producción de colágeno.

“El facial con exosomas funciona para las marquitas, las cicatrices. Y el del ADN de salmón es para dar glow (luminosidad). También está el Radiesse, los bioestimuladores de colágeno, que es algo que se está usando mucho este año. La estética está más enfocada en restablecer el colágeno y la elastina que vamos perdiendo con el tiempo,y no necesariamente en poner el filler para producir más volumen, sino hacer que el propio cuerpo y los mismos bioestimuladores nos ayuden a regenerar ese colágeno que estamos perdiendo y no tengamos esa flacidez”, indicó.

Asimismo, acentuó que los dermal fillers Radiesse y Sculptra se pueden aplicar en cualquiera área donde se requiera.

“En realidad se ponen donde tengas flacidez, incluso en la rodilla, el abdomen o en los glúteos para aumento de volumen”, dijo.

También recomienda las infusiones para el bienestar integral más allá de la estética.

“El NAD es un suero de una coenzima derivada de la vitamina B3, que va directamente al núcleo de la célula y revierte la función celular. Se le llama el suero de

la juventud, porque al revertir la función celular trabaja la belleza, pero también da energía, claridad mental, ayuda con el sueño. Esta es una de las tendencias bien populares que hay ahora para el bienestar integral del paciente”.

En Fiallo Medical Beauty también ofrecen tratamientos corporales, entre ellos, uno que promete tonificar las zonas que requieren atención.

“Utilizamos la Venus Legacy, que es una máquina de radiofrecuencia con pulso electromagnético que se usa en áreas donde queremos perder un poquito de grasa localizada o pegar un poquito la piel porque la tenemos flácida. También tenemos tratamientos con láser, para remover los vellos o corregir manchas, ya sea por la vejez o la exposición al sol”.

Para conocer más sobre los tratamientos estéticos que ofrecen en el medspa Fiallo Medial Beauty, visite el perfil en Instagram @fiallo_medicalbeauty

