lunes 8  de  septiembre 2025
Fórmula 1

McLaren en el ojo de la tormenta: polémica con Piastri y Norris en Monza desata críticas de Verstappen

McLaren desató polémica en Monza: Piastri cedió su puesto a Norris por orden de equipo y Verstappen se burló. ¿Peligra el título en F1 2025?

El piloto británico Lando Norris (izq.), de McLaren, que terminó segundo, el piloto holandés Max Verstappen (Red Bull Racing), que terminó primero, y el piloto australiano Oscar Piastri (der.), de McLaren, que terminó tercero, celebran en el podio tras el Gran Premio de Fórmula 1 de Italia, disputado en el Autódromo Nacional de Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

Marco BERTORELLO / AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El Gran Premio de Italia dejó más que velocidad en pista: abrió un debate interno en McLaren que podría costarle caro en la lucha por el campeonato mundial de Fórmula 1.

Durante la carrera en Monza, Oscar Piastri, líder del campeonato, recibió la orden de ceder posición a su compañero Lando Norris tras una parada en boxes más lenta del británico. Pese a mostrarse en desacuerdo, el australiano terminó obedeciendo. La decisión, vista como una “corrección de justicia” por el equipo, fue interpretada por muchos —incluido Max Verstappen, que se rió de la situación— como un precedente peligroso que podría explotar en las próximas carreras.

Con apenas 31 puntos de diferencia entre Piastri y Norris, el movimiento de seis puntos en Monza podría resultar decisivo en la recta final de la temporada. Más aún si se recuerda que McLaren ya protagonizó polémicas similares: la estrategia en Hungría 2024, que favoreció a Norris pese a que Piastri parecía encaminado a la victoria, o la confusión del GP de Italia del año pasado, donde las órdenes poco claras costaron posiciones clave.

La gestión de Andrea Stella vuelve a estar bajo la lupa. En lugar de centrarse en un costoso error en boxes, McLaren terminó poniendo a sus pilotos en una situación incómoda: Norris siendo cuestionado por beneficiarse y Piastri comparado con campeones como Verstappen, a quienes difícilmente se les habría pedido un gesto similar.

verstepiastri.jpg
El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (C), posa, después de conseguir la pole position, con el piloto británico de McLaren, Lando Norris (I), que quedó en segundo lugar, y el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, que quedó en tercer lugar, en la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula Uno en el circuito de Suzuka en Suzuka, prefectura de Mie, el 5 de abril de 2025.

El problema va más allá de un solo Gran Premio. McLaren no gana un título de pilotos desde 2008 y no gestiona una pelea interna real desde el explosivo duelo Alonso-Hamilton en 2007. Hoy, la escudería parece más preocupada por mantener una imagen de “equidad” que por asumir las decisiones duras que exige un campeonato.

En Fórmula 1, la justicia rara vez existe. Y si McLaren no aprende a elegir entre armonía y resultados, podría terminar pagando un precio muy alto en la batalla por el campeonato de pilotos.

