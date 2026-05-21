jueves 21  de  mayo 2026
MOTORES

Antonelli se prepara para afrontar la presión de Russell y los McLaren en Canadá

Aunque Kimi Antonelli ha ganado tres carreras seguidas (China, Japón y Miami) y George Russell la primera de la temporada en Australia, McLaren no está lejos

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo de 2026.

El piloto italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, celebra luego de conseguir la victoria en el Gran Premio de Japón, el 29 de marzo de 2026.

PHILIP FONG / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MONTREAL.- El prodigio italiano Kimi Antonelli llegará este fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá bajo la presión de su compañero británico en Mercedes, George Russell, y de los McLaren del campeón del mundo Lando Norris y de Oscar Piastri.

Aunque el piloto de 19 años ha ganado tres carreras seguidas (China, Japón y Miami) y Russell la primera de la temporada en Australia, el panorama para los Mercedes ahora parece menos ultrafavorable.

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Antonelli se queda con la "pole" en un GP de Miami con horario adelantado

McLaren, doble campeona del mundo de constructores en 2024 y 2025, puso fin a principios de mayo en Miami a la invencibilidad de la escudería alemana con un doblete en la carrera esprint, seguido el domingo por la segunda y tercera posición en el Gran Premio.

"Nuestros rivales dieron un paso adelante en Miami y tenemos que responder", advirtió el jefe de Mercedes, Toto Wolff, que llevará a Montreal "las primeras evoluciones del año" en el chasis y la aerodinámica de sus monoplazas de altísimo rendimiento.

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Pero el expiloto y empresario austríaco avisó en un comunicado que "el rendimiento solo lo es de verdad cuando se confirma en pista".

Sus bólidos tendrán la oportunidad de probar sus avances en la minicarrera de una hora del sábado y en el Gran Premio del domingo, de 70 vueltas de 4,361 km cada una, en el circuito Gilles-Villeneuve.

La pista es muy apreciada por los pilotos debido a sus rectas, sus chicanas y sus curvas cerradas. La infraestructura fue construida hace medio siglo en una isla artificial de la ciudad más grande de Quebec.

La ambición de Russell

Con 100 puntos, Antonelli lidera la clasificación del campeonato mundial de pilotos, con 20 unidades de ventaja sobre su ambicioso y experimentado compañero de equipo, Russell.

Enfrente, McLaren se declaró "reanimada" tras sus actuaciones en Miami. La escudería con base en el sur de Londres proseguirá en Montreal con las mejoras en los monoplazas del británico Norris y del australiano Piastri.

Segunda en el campeonato del mundo de constructores, Ferrari y sus pilotos, el siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, y el monegasco Charles Leclerc, se muestran, como de costumbre, más bien discretos sobre sus ambiciones y la evolución del coche.

La Scuderia se alegra, no obstante, de que el Gran Premio de Canadá sea "el más popular" entre los tifosi de todas las carreras en Norteamérica, donde también hay eventos en Miami, Austin, Las Vegas y México.

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A diferencia de sus pares regionales, la contienda canadiense se transforma durante cuatro días en un festival al aire libre para cientos de miles de aficionados.

Al elogiar la "magnífica atmósfera en la ciudad y alrededor de la pista", el director francés de la escudería italiana, Frédéric Vasseur, advirtió, sin embargo, de la necesidad de que sus pilotos redoblen la atención.

"Tendremos que estar finos desde los primeros" entrenamientos y la clasificación del viernes y el sábado, afirmó en un comunicado.

Sobre todo porque los frenos y el chasis se someten a una dura prueba en el "exigente" circuito Gilles-Villeneuve y se anuncian temperaturas frescas para este fin de semana, agregó.

Red Bull en apuros

Última de las cuatro grandes escuderías, Red Bull está viviendo un inicio de temporada difícil, aunque levantó cabeza en Miami gracias al quinto puesto de su superestrella, Max Verstappen.

Pero el cuádruple campeón del mundo neerlandés arremete desde hace meses contra el nuevo reglamento, que impuso motores híbridos y revolucionó la manera de pilotar un F1.

Verstappen incluso amenaza con abandonar la disciplina reina del deporte del motor para pasarse a la resistencia.

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Y eso que el pasado fin de semana regresó muy decepcionado tras fallar en su apuesta de lograr una primera victoria en las 24 Horas de Nürburgring, en Alemania, con su Mercedes AMG en la categoría GT3.

"Max está en el corazón del proyecto. Está con nosotros en todos los temas. Está implicado en todas nuestras decisiones estratégicas de futuro", dijo recientemente a la AFP Laurent Mekies, director de Red Bull.

Montreal será, en cambio, un escenario de nueva esperanza para el argentino Franco Colapinto, que en la "Capital del Sol" sumó por primera vez en la temporada al quedar en la séptima posición con su Alpine.

FUENTE: AFP

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