Max Verstappen gana el GP de Italia 2025 y revive en su complicada lucha por el título

El piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su victoria en el podio tras ganar el Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en el circuito Autodromo Nazionale Monza, en Monza, norte de Italia, el 7 de septiembre de 2025.

El neerlandés Max Verstappen volvió a lo más alto en la Fórmula 1 con una victoria dominante en el Gran Premio de Italia 2025 , disputado en el icónico circuito de Monza. El piloto de Red Bull se impuso con autoridad sobre los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, firmando así su tercer triunfo de la temporada y el primero desde mayo.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ya había brillado el sábado al lograr la pole position con la vuelta más rápida en la historia de la F1 en Monza. El domingo confirmó su dominio con una actuación impecable, liderando gran parte de la carrera y cruzando la meta con casi 20 segundos de ventaja sobre Norris.

El resultado también apretó la pelea por el campeonato. Norris recortó a 31 puntos la diferencia con Piastri en la clasificación, después de que McLaren ordenara al australiano dejarlo pasar en las vueltas finales, una decisión que generó polémica.

"El coche era muy manejable, he podido gestionar el ritmo y hemos parado en el stand en el momento adecuado", resumió Verstappen sobre la carrera.

Pese a la victoria, las posibilidades de revalidar el título para Verstappen son ínfimas.

Por su parte, Charles Leclerc emocionó a los tifosi con un cuarto puesto en casa para Ferrari, mientras que Lewis Hamilton remontó posiciones tras salir 10º por sanción y finalizó sexto.