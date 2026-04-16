Médico dominicana impulsa nueva era en la transformación corporal

MIAMI - Algunos dicen que el verano ya no se anuncia con el calendario, se siente en las redes sociales, en los probadores, y en esa conversación incómoda frente al espejo donde el cuerpo vuelve a ser protagonista. Y este 2026, la conversación tiene un nuevo protagonista: las inyecciones para bajar de peso.

Fármacos como los GLP-1 han dejado de ser un secreto médico para convertirse en tendencia cultural. Prometen resultados visibles, rápidos y, para muchos, casi milagrosos. Pero detrás de esta moda hay una pregunta urgente que pocos quieren enfrentar: ¿es esto realmente una solución o solo otro atajo?

En medio de esta fiebre por la transformación exprés, iniciativas como la alianza entre WelBeauty y Crunch Fitness en el sur de Florida llegan como un llamado a la cordura.

“No se trata de demonizar la medicina, porque bien utilizada puede ser una herramienta poderosa, sino de entender que el cuerpo no funciona en cápsulas ni en inyecciones aisladas”, dijo a Diario Las Américas la Dra. Mónica Bello, líder de la propuesta entre WelBeauty y Crunch Fitness, quien pone sobre la mesa algo que durante años se ha ignorado en la cultura del ‘before and after’: “la pérdida de peso sostenible no es un evento, es un proceso. Y ese proceso exige acompañamiento, educación, disciplina y, sobre todo, coherencia”, sentenció.

Porque sí, las inyecciones pueden ayudar. Pero sin cambios reales en el estilo de vida, sin actividad física, y sin seguimiento médico, el resultado suele ser efímero e incluso riesgoso.

“El verdadero desafío no es bajar de peso para el verano, es no recuperarlo en otoño”, advirtió. “El verdadero desafío no es bajar de peso para el verano, es no recuperarlo en otoño”, advirtió.

Aquí es donde el enfoque integral marca la diferencia. “Nuestra meta es promover un modelo que combine supervisión médica, evaluación constante, acceso a fitness y coaching personalizado que no solo apunta al resultado estético, sino a la salud metabólica, al bienestar emocional y a la sostenibilidad en el tiempo”.

Y en ese cambio, la Dra. Bello se posiciona como una figura clave tanto para la comunidad hispana como para la angloparlante, ya que su enfoque no vende milagros, sino que propone estructura. “La industria saturada de soluciones rápidas, por lo que nuestra misión es educar al paciente para que deje de depender de tendencias y empiece a entender su propio cuerpo, ya que el verdadero ‘cuerpo de verano’ no se inyecta, se construye”.

Sobre la alianza en Florida

La propuesta de WelBeauty y Crunch Fitness ofrece un programa que incluye seguimiento médico mensual, evaluación de composición corporal y acceso a terapias farmacológicas como los medicamentos GLP-1, cuando son considerados apropiados tras evaluación profesional. Además, incorpora coaching personalizado y canales de comunicación continua con el equipo médico.

Como parte de la alianza, los participantes también tendrán acceso a una membresía premium de Crunch Fitness, lo que permite integrar el componente de ejercicio físico dentro del proceso de tratamiento.

El programa está disponible mediante membresía mensual con compromiso mínimo de seis meses.

Para más información de la Dra. Mónica Bello siga la cuenta de Instagram @drmonicabello.