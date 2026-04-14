Conozca cómo preservar la salud bucal y gane vida

Un elemento importante es la salud dental está vinculada con la prevención de infecciones que pueden afectar otras partes del cuerpo

MIAMI. - El cuidado de cada persona incluye a la salud bucal. Se trata del estado de la boca, los dientes y las estructuras orofaciales que permiten realizar funciones fundamentales como comer, respirar y hablar , señala la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, este aspecto de la salud contempla aspectos psicosociales como la autoestima, el bienestar y la capacidad de socializar y trabajar sin dolor, molestias ni vergüenza alguna.

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"La salud bucal varía a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez, es fundamental para la salud general y ayuda a las personas a participar en la sociedad y alcanzar su máximo potencial", afirma la OMS.

Un elemento importante es la salud dental está vinculada con la prevención de infecciones que pueden afectar otras partes del cuerpo. Así, por ejemplo, los problemas en las encías pueden estar relacionados con la diabetes o afecciones cardíacas.

Las enfermedades bucales figuran dentro de las enfermedades no transmisibles más comunes en el mundo y afectan a aproximadamente 3.500 millones de personas. Dentro de estas dolencias se encuentran:

. Caries dental.

. Enfermedad periodontal (de las encías).

. Pérdida de dientes.

. Cáncer oral. Esta enfermedad se presenta con mayor probabilidad en en personas mayores de 40 años y los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tenerla.

.Traumatismos orodentales, noma y defectos congénitos como labio y paladar hendido.

Cuidado de boca y dientes

El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EEUU recomienda varias medidas para contar con una salud bucal óptima:

. Visite de forma regular al dentista para una revisión y limpieza.

. Use una pasta de dientes con flúor para proteger sus dientes contra la caries dental, especialmente, si tiene mayor riesgo de tener caries.

. Cepíllese los dientes dos veces al día.

.Use hilo dental de forma regular.

.Consuma una dieta balanceada.

.Deje de fumar. Este hábito incrementa el riesgo de desarrollar enfermedad de las encías.

FUENTE: Con información de la OMS/Instituto Nacional sobre el Envejecimiento