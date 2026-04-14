¿Qué es la psoriasis y cómo impacta la salud integral?

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MIAMI.- La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta a millones de personas en el mundo y que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , tiene un impacto significativo tanto en la salud física como en la calidad de vida de quienes la padecen.

Se trata de un trastorno autoinmune en el que el sistema inmunológico acelera el ciclo de regeneración de las células cutáneas, provocando la aparición de placas enrojecidas, engrosadas y con escamas, principalmente en codos, rodillas, cuero cabelludo y espalda.

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Factores genéticos

Según la Mayo Clinic, las causas exactas no están completamente determinadas, pero la enfermedad está asociada a factores genéticos y a una respuesta anormal del sistema inmunológico. Entre los desencadenantes más comunes figuran el estrés, infecciones, lesiones en la piel y el uso de determinados medicamentos.

Además de las manifestaciones visibles, la psoriasis puede derivar en complicaciones más amplias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que esta condición está vinculada con otras enfermedades como la artritis psoriásica, problemas cardiovasculares, obesidad y diabetes tipo 2.

El impacto psicológico también es relevante. Especialistas señalan que los pacientes pueden enfrentar ansiedad, depresión y dificultades en su vida social debido a la naturaleza visible de la enfermedad.

En cuanto al tratamiento, los Institutos Nacionales de Salud indican que, aunque no existe una cura definitiva, hay múltiples opciones terapéuticas que permiten controlar los síntomas. Estas incluyen tratamientos tópicos como cremas y ungüentos, fototerapia con luz ultravioleta, medicamentos sistémicos y terapias biológicas dirigidas al sistema inmunológico.

La elección del tratamiento depende de la gravedad de la enfermedad y de la respuesta individual del paciente. En muchos casos, un manejo adecuado permite reducir los brotes y mejorar significativamente la calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud asegura que la psoriasis no es contagiosa, pero sí requiere atención médica continua. El acceso a diagnóstico temprano, tratamiento especializado y educación sobre la enfermedad son factores clave para su control y para reducir el estigma asociado a esta condición.

FUENTE: Con información de Mayo Clinic y Redes Sociales