Conozca 7 hábitos que benefician la salud de los ojos

El chequeo médico es clave para la detección temprana de alteraciones visuales

MIAMI.- En los cinco sentidos, la visión tiene un papel muy importante para todos los aspectos y etapas de la vida. De allí que la Organización Mundial de la Salud, OMS, llame a cuidar el bienestar de los ojos y a no descuidar cualquier manifestación de anomalía en su funcionamiento.

Se estima que, actualmente, más de 2.200 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de alteración visual o ceguera. Por eso, la primera recomendación es no dejar de lado en la agenda de pendientes la consulta con un oftalmólogo, al menos una vez al año.

CIENCIA Lentillas infrarrojas permiten ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

El chequeo médico es clave para la detección temprana de alteraciones visuales, entre ellas, la miopía en el caso de los niños.

" Para muchas personas, contar con una buena visión significa contar con una buena salud ocular. Sin embargo, esto no siempre es así. Los exámenes oftalmológicos regulares pueden detectar problemas antes de que sea demasiado tarde, y eso solo puede marcar la diferencia para salvar su vista", indica la Academia Americana de Oftalmología.

Hábitos importantes

Dentro de los hábitos que pueden marcar la diferencia en la salud de los ojos, los especialistas destacan:

Proteger los ojos del sol con gafas apropiadas. Hidratar y mantener una correcta higiene ocular. Lavarse las manos antes de tocarse los ojos o ponerse lentes de contacto. Limitar el tiempo de uso frente a las pantallas o alternar el tiempo de exposición. Cherquo médico. Consumir alimentos con alto contenido de vitaminas C y E, zinc, luteína, zeaxantina y los ácidos grasos omega 3 DHA y EPA: son beneficiosos tanto para la salud ocular como para la salud general. A la vista le van bien los cítricos, los aceites vegetales, las nueces, los cereales integrales, las verduras de color oscuro y los pescados de agua fría. Evitar fumar. "Tanto en la adolescencia como a los veinte años—cuando la adultez se ve lejana— fumar aumenta el riesgo futuro de sufrir de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad (DMRE). Cuanto más fuma una persona, más altos son los riesgo", advierte la Academia Americana de Oftalmología.

FUENTE: Con información de la Academia Americana de Oftalmología/OMS