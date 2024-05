Los trajes de baño de una sola pieza femeninos que mejor sientan

CUPSHE, con control de abdomen

image.png

La marca Cupshe tiene este traje de baño de una pieza con control de abdomen, cuello en V profundo y correas dobles entrecruzadas en la espalda. Revisa la paleta de colores y selecciona el tuyo.

Posee un detalle fruncido y tirantes para los hombros que conducen a un lazo cruzado en la espalda con copas suaves extraíbles.

Ocasión: el mejor regalo de vacaciones para esas mujeres que forman parte del radar de tu vida. Perfecto para vacaciones tropicales, verano, playa y piscina, luna de miel, crucero. Muy elegante y se ajusta a tus curvas.

SUUKSESS, un escote y realce

image.png

La firma Suuksess ofrece esta pieza con escote y realce femenino. Características: parte delantera cruzada, tirantes halter, estilo de vestimenta femenina en forma de banda que corre desde la parte delantera de la prenda alrededor de la parte posterior del cuello, y deja la mayor parte de la espalda descubierta. Y es ajustable. Posee un brasier acolchado extraíble, forro completo y te sentirás muy sexy. Es adecuado para natación, crucero, fiesta en la playa.

Revisa tu talla y los colores que más vengan con tu estilo. Excelente calidad: El material de tela suave es elástico, cómodo y suave, asegurando su durabilidad.

TISEMENT sexy y fruncido

image.png

Traje de baño de una pieza de Tisement para mujer con espalda abierta, sexy corte profundo con cordones, traje de baño fruncido con efecto de realce, traje de baños con control de abdomen.

Acolchado suave y extraíble sin varillas, que te dan la máxima libertad y las correas para el mejor ajuste. Ambas características te hacen tener una mejor experiencia al usar trajes de baño de una pieza.

Cuentan con un forro de alta calidad que proporciona un ajuste de apoyo y suavidad. Tiene la parte delantera fruncida que adelgaza y oculta visualmente, suaviza el abdomen y las caderas.

TEMPT ME estilo vintage

image.png

Un traje de baño Tempt Me con un estilo retro. Tirantes ajustables en la parte trasera, sostén push up acolchados para que no se transparenten ni pierdan su forma

El patrón fruncido en la parte delantera acentúa tus curvas y oculta idealmente cualquier imperfección a la vez que te proporciona un aspecto favorecedor.

El diseño de color sólido hace que este traje de baño sea más clásico y elegante, lo que te hace lucir increíble durante las vacaciones en la playa, la piscina o luna de miel. Los estilistas siempre recomiendan tener dos piezas porque incluso agregando algún accesorio como un pareo o una falda estarás vestida para cualquier ocasión playera o en una piscina.

ALEUMDR un clásico que no debes dejar pasar

image.png

Un traje de baño con el sello Aleumdr ideal también para entrenamiento deportivo. Este traje de baño con espalda cruzada cuenta con tirantes anchos para mayor soporte y comodidad. Es una sexy pieza que tiene también versiones de estampados. Pero este color negro es clásico y se recomienda tener al menos uno en el armario.

Adecuado para la playa casual, deportes acuáticos, fiestas de veranos o vacaciones. Puedes revisar igual otras opciones, entra a la tienda y experimenta.

FUENTE: AMAZON / DIARIO LAS AMÉRICAS