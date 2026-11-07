Mercados navideños de Berlín, un festín de tradiciones y sabores

Los mercados navideños de Berlín destacan por su diversidad y ofrecen desde históricas plazas transformadas en escenarios de cuento de hadas hasta espacios contemporáneos y temáticos inspirados en diferentes culturas. La gastronomía constituye una parte esencial en ellos y refleja el espíritu creativo y el carácter internacional de la ciudad.

A diferencia de otras ciudades conocidas por contar con unos pocos mercados tradicionales de carácter regional, Berlín alberga decenas de mercados navideños independientes, cada uno con su propia atmósfera e identidad culinaria. Su oferta gastronómica abarca desde las clásicas especialidades alemanas de invierno y los platos más reconfortantes hasta creaciones gourmet, sabores internacionales y una selección de opciones vegetarianas.

Berlín es una metrópolis dinámica que continúa evolucionando, mientras conserva las complejas capas históricas que definen su identidad. Durante las fiestas navideñas, la ciudad adquiere un carácter muy festivo. Los mercados aparecen por distintos rincones, ocupando grandes plazas, calles de barrios residenciales y pequeños espacios públicos. Algunos permanecen abiertos durante toda la temporada, mientras que otros son encuentros temporales que reúnen a las comunidades locales durante un solo fin de semana.

Para Itay Novik, chef, diseñador y guía gastronómico, además de narrador culinario y educador, el desafío no consiste en encontrar un mercado navideño, sino en decidir cuáles merecen dedicarles tiempo.

Después de vivir 15 años en Berlín y trabajar durante más de una década como guía gastronómico, Novik ha sido testigo de la evolución de los mercados navideños de la ciudad.

Para la temporada festiva de 2026, ha seleccionado nueve mercados que ofrecen experiencias muy diferentes, desde descubrimientos gastronómicos y escenarios históricos hasta ambientes particulares y oportunidades para encontrar regalos poco comunes.

Esta temporada, chef Itay organiza recorridos gastronómicos inmersivos por varios mercados navideños bajo su proyecto culinario Elements of Food.

«Algunos de mis favoritos son sorprendentemente turísticos, otros están escondidos en barrios residenciales y hay unos cuantos que merecen dedicarles toda una tarde o una noche», afirmó.

«Algunos giran principalmente en torno a la comida, otros a la historia, el ambiente o la posibilidad de encontrar regalos que no se ven en ningún otro lugar», añadió.

Novik también tiene una recomendación sobre cuándo visitar los mercados navideños de Berlín: «Si vienen a Berlín por sus mercados navideños, háganlo antes de Navidad, no durante la propia Navidad. A continuación, explicaré por qué».

Rotes Rathaus

23 de noviembre – 3 de enero

En Rathausstraße 15, Mitte

Entrada: gratuita. El patinaje sobre hielo y algunas atracciones tienen un costo adicional.

Comenzaré con una confesión: a pesar de ser uno de los mercados navideños más orientados al turismo de Berlín, Rotes Rathaus figura entre mis favoritos.

Y hay una razón sencilla para ello: consigue el equilibrio adecuado.

Es lo suficientemente grande como para ofrecer variedad sin resultar abrumador. Está situado en el centro de la ciudad, cuenta con una buena selección de puestos tradicionales y, a pesar de su popularidad, consigue conservar parte del encanto navideño de antaño.

La pista de patinaje sobre hielo que rodea la Fuente de Neptuno es una de sus principales atracciones, especialmente para las familias. También hay juegos mecánicos, actividades infantiles y el tipo de decoración festiva que probablemente uno imagina cuando piensa en un mercado navideño alemán.

La comida es aceptable, aunque no extraordinaria, pero se encuentran los clásicos habituales, como salchichas, almendras tostadas, tortitas de papa y el vino caliente especiado Glühwein.

Gendarmenmarkt

23 de noviembre – 31 de diciembre

En Gendarmenmarkt, Mitte

Entrada: 2 euros. Gratuito de lunes a viernes, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., excepto los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre. Los menores de 12 años entran gratis.

Gendarmenmarkt es una de las plazas más impresionantes de Berlín, y su mercado navideño aprovecha especialmente bien este entorno.

Después de permanecer varios años fuera de la plaza debido a las obras de renovación, el mercado regresa a su ubicación histórica. La arquitectura monumental, los edificios iluminados y los puestos cuidadosamente distribuidos le confieren una personalidad muy diferente a la de un mercado navideño convencional.

También es uno de los mercados donde merece la pena prestar atención a la oferta gastronómica.

Además de los tradicionales bocadillos y aperitivos navideños, se pueden encontrar platos más elaborados y áreas de restauración climatizadas, donde sentarse a disfrutar de una comida completa en lugar de tener que comer de pie y al frío.

Esto convierte a Gendarmenmarkt en una opción especialmente interesante para quienes desean combinar el ambiente festivo con un almuerzo o una cena.

También hay artesanos que realizan demostraciones de sus trabajos y actividades de entretenimiento durante toda la temporada.

Palacio de Charlottenburg

23 de noviembre – 27 de diciembre

En Spandauer Damm 20–24, Charlottenburg

Entrada: gratuita.

Hay pocos escenarios más hermosos para un mercado navideño en Berlín que los jardines del Palacio de Charlottenburg.

El palacio barroco, iluminado después del anochecer, constituye un espectacular telón de fondo para los puestos de madera y la decoración festiva.

Es un mercado popular, y con razón. Su ambiente resulta especialmente agradable, la variedad de puestos es amplia y hay mucho que explorar más allá de los habituales adornos navideños.

La gastronomía forma parte de sus atractivos, con especialidades regionales alemanas y platos más contundentes propios del invierno. Conviene prestar atención a las preparaciones con carne de caza, especialmente apropiadas para esta época del año.

Las familias también encontrarán actividades para los niños.

Mercado navideño Lucia

23 de noviembre – 22 de diciembre

En Schönhauser Allee 36, Prenzlauer Berg

Entrada: gratuita.

Lucia toma su nombre de la celebración escandinava de la luz y aporta a Berlín una interpretación nórdica de la Navidad.

Uno de sus mayores atractivos es el entorno. El mercado ocupa los patios de Kulturbrauerei, una antigua cervecería magníficamente conservada, cuya arquitectura industrial de ladrillo rojo crea un ambiente acogedor, casi como el de un pequeño pueblo.

Hay especialidades gastronómicas y bebidas de inspiración escandinava, junto con las tradicionales propuestas navideñas alemanas, además de espectáculos y actividades para los niños.

Parte del placer consiste simplemente en recorrer los antiguos patios de la cervecería, especialmente cuando se encienden las luces.

Heissa Holzmarkt

6 de noviembre – 20 de diciembre

En Holzmarktstraße 25, Friedrichshain

Entrada: 2 euros de miércoles a jueves y 3 euros de viernes a domingo. Los menores de 12 años y los adultos mayores entran gratis. La primera hora es gratuita para todos.

No todos los mercados navideños necesitan nostálgicos chalés de madera y decoraciones tradicionales.

Holzmarkt, a orillas del río Spree, es uno de los espacios culturales más singulares de Berlín. Con su arquitectura creativa, negocios independientes y ubicación junto al río, ofrece una experiencia muy diferente a la de los mercados históricos del centro de la ciudad.

Durante la temporada navideña, Heissa Holzmarkt reúne puestos de comida, música, iluminación y actividades en un ambiente más relajado y alternativo.

La gastronomía es internacional, más que estrictamente alemana, con propuestas como Lángos, Käsespätzle, burritos y ramen.

Todavía no he explorado este mercado navideño en profundidad, por lo que me interesa especialmente descubrir cómo se desarrolla esta temporada.

Alt-Rixdorf

Solo del 4 al 6 de diciembre

En Richardplatz, Neukölln

Entrada: gratuita.

Si tuviera que elegir un mercado navideño que ofrece una experiencia verdaderamente diferente, Alt-Rixdorf ocuparía un lugar destacado en mi lista.

También figura entre mis favoritos.

Durante un solo fin de semana de diciembre, el centro histórico del antiguo pueblo de Rixdorf se transforma en un mercado navideño de estilo tradicional. Y cuando digo tradicional, lo digo en el sentido más auténtico de la palabra.

Las calles se iluminan con faroles tradicionales de gas y petróleo, en lugar de las habituales luces eléctricas navideñas, lo que crea una atmósfera difícil de encontrar en cualquier otro lugar de Berlín.

El mercado está organizado en torno a organizaciones benéficas locales, asociaciones y entidades sin fines de lucro, en lugar de funcionar como un evento puramente comercial. Esa participación comunitaria constituye una parte esencial de su personalidad.

El propio Rixdorf hace que la experiencia resulte todavía más interesante. Es una de las zonas de antiguos pueblos que mejor se conservan dentro de la actual Berlín, donde los edificios históricos, las calles empedradas y la antigua iglesia todavía cuentan la historia del asentamiento que existía mucho antes del desarrollo de la metrópolis que lo rodea.

Durante el fin de semana del mercado navideño, puede recorrer lugares históricos y disfrutar de demostraciones de oficios tradicionales, incluida la herrería. También hay actividades y atracciones de temporada para las familias.

Pero hay algo muy importante que conviene saber: Alt-Rixdorf recibe una enorme cantidad de visitantes.

Y como se celebra únicamente durante tres días, no existe la posibilidad de posponer la visita para el siguiente fin de semana.

Bazar finlandés de Adviento

Solo el 14 y 15 de noviembre

En Passionskirche, Marheinekeplatz 1, Kreuzberg

Entrada: gratuita. Se aceptan donaciones.

Las comunidades internacionales de Berlín contribuyen enormemente a la cultura gastronómica de la ciudad, y los mercados de temporada no son una excepción.

El Bazar finlandés de Adviento se celebra durante un solo fin de semana y lleva las tradiciones navideñas de Finlandia al barrio de Kreuzberg.

Aquí encontrará especialidades finlandesas como Glogi, la versión nórdica del vino caliente especiado, salmón ahumado, pasteles tradicionales y otros productos de temporada.

Es un mercado que me interesa especialmente explorar este año, más que uno que pueda recomendar basándome en una amplia experiencia personal.

Su ubicación constituye otro buen motivo para visitarlo. Marheinekeplatz se encuentra en el corazón de Bergmannkiez, uno de los barrios más atractivos de Kreuzberg, con cafeterías, tiendas independientes y el histórico mercado cubierto Marheineke Markthalle en las inmediaciones.

Merry Markthalle Neun

6, 13 y 20 de diciembre, solamente los domingos

En Eisenbahnstraße 42/43, Kreuzberg

Entrada: gratuita.

Markthalle Neun es uno de los espacios que contribuyeron a transformar la escena gastronómica de Berlín y constituye una parada habitual en mis recorridos culinarios por Kreuzberg.

Este histórico mercado cubierto se ha convertido en un importante punto de encuentro para productores independientes de alimentos, artesanos y personas interesadas en conocer el origen de lo que consumen y quiénes están detrás de su elaboración.

Durante el Adviento, acoge a Merry Markthalle en tres domingos consecutivos, una bienvenida excepción al cierre habitual del mercado los domingos.

Junto a muchos de los negocios gastronómicos habituales, se instalan puestos adicionales que ofrecen regalos navideños, productos artesanales, alimentos elaborados por pequeños productores, dulces, chocolates y especialidades de temporada.

Es algo especialmente atractivo para quienes están más interesados en la buena gastronomía y los productos cuidadosamente elaborados que en los juegos mecánicos y las decoraciones navideñas.

Además, tiene una ventaja práctica: se trata de un mercado cubierto. No importa si el clima de diciembre en Berlín trae lluvia, nieve o vientos intensamente fríos; es posible recorrer los puestos cómodamente.

Holy Shit Shopping

Solo el 28 y 29 de noviembre

En Haus der Visionäre, Eichenstraße 4A, Treptow

Entrada: evento con boleto. Consultar el precio vigente con los organizadores antes de la visita.

Para quienes buscan regalos navideños algo más originales que los habituales adornos y recuerdos producidos en masa, Holy Shit Shopping merece consideración.

Este mercado independiente forma parte del panorama creativo de Berlín desde hace más de dos décadas.

Durante un fin de semana, reúne a diseñadores, artistas y creadores independientes en Haus der Visionäre.

La oferta incluye moda, joyería, arte, accesorios para el hogar y objetos de diseño que no necesariamente se encuentran en las tiendas convencionales, acompañados de música, bebidas y comida callejera.

No se trata principalmente de un mercado gastronómico, ni pretende serlo. Su atractivo reside en descubrir creadores independientes y encontrar regalos poco habituales.

Qué comer en los mercados navideños de Berlín

Dejemos algo claro: la comida de los mercados navideños no es precisamente ligera. Al fin y al cabo, es gastronomía de invierno. Abundante, rica en grasas, a menudo dulce y, definitivamente, contundente. Son platos concebidos para mantenernos calientes y satisfechos durante una fría noche de diciembre.

Es algo que conviene recordar si se planea visitar varios mercados navideños en un mismo día. Hay que elegir con criterio. Una buena salchicha, una generosa porción de queso fundido sobre una gruesa rebanada de pan y unas cuantas copas de vino caliente pueden saciar el apetito mucho antes de lo que uno imagina.

Qué comer

Pruebe estas especialidades a medida que recorre los mercados, pero no intente degustarlas todas en un solo día.

Glühwein: vino caliente especiado, tinto o blanco.

Pídalo con un toque adicional de licor (mit Schuss).

Winzerglühwein: vino caliente elaborado por viticultores con sus propios vinos. Generalmente, de una categoría superior.

Feuerzangenbowle: vino caliente especiado servido bajo un cono de azúcar empapado en ron y prendido en llamas.

Raclette: queso suizo fundido que se raspa sobre pan o papas.

Ofenbrot: pan plano de gran tamaño horneado en horno de leña, acompañado de queso, tocino o cebolla.

Bratwurst y carne de caza: salchichas a la parrilla; en el mercado Lucia, busque las hamburguesas elaboradas con carne de caza.

Gebrannte Mandeln: almendras tostadas y caramelizadas con azúcar y canela.

Stollen: pan navideño enriquecido con frutas secas. Lo ideal es comprar uno de Dresde.

Kürtöskalács: pastel húngaro conocido como pastel de chimenea, horneado en un cilindro giratorio y recubierto de azúcar.