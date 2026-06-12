viernes 12  de  junio 2026
EDUCACIÓN

Miami Dade College inicia sus campamentos de verano en ocho campus del condado

Niños y adolescentes de entre 5 y 17 años participan en iniciativas que combinan deporte, arte, tecnología e inteligencia artificial durante el receso escolar

Actividades del campamento de verano en Miami Dade College.

Actividades del campamento de verano en Miami Dade College.

Cortesía/Miami Dade College
Campamento de verano en Miami Dade College.

Campamento de verano en Miami Dade College.

Cortesía/Miami Dade College
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Niños y adolescentes de distintos puntos del condado comenzaron esta semana a participar en los Campamentos de Verano 2026 de Miami Dade College (MDC), una iniciativa que se desarrolla en los ocho campus de la institución y ofrece alternativas deportivas, artísticas y tecnológicas durante las vacaciones escolares.

La propuesta, coordinada por la Escuela de Educación Continua y Desarrollo Profesional, está dirigida a participantes de entre 5 y 17 años y busca brindar espacios para adquirir conocimientos y fortalecer capacidades personales en un entorno académico diferente al calendario regular.

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La oferta incluye disciplinas como natación, béisbol, voleibol y tenis, además de talleres enfocados en arte, dibujo, cocina, tecnología e inteligencia artificial. Los asistentes también tienen acceso a dinámicas orientadas a estimular la creatividad, la convivencia y el trabajo en equipo.

Desde las primeras jornadas, aulas, laboratorios y espacios deportivos recibieron a jóvenes interesados en explorar nuevas áreas de conocimiento mientras interactúan con otros estudiantes procedentes de diferentes comunidades del sur de Florida.

Según explicó Enrique Infanzón, decano de la Escuela de Educación Continua y Desarrollo Profesional de Miami Dade College, el objetivo es complementar la formación de los jóvenes mediante actividades prácticas que integran aprendizaje y recreación.

“Estos espacios representan una oportunidad para que los jóvenes descubran nuevas áreas de interés, desarrollen destrezas y se familiaricen con un entorno universitario”, señaló.

De acuerdo con MDC, los campamentos forman parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a alternativas formativas durante los meses de verano y acercar a niños y adolescentes a contenidos vinculados con la innovación, la tecnología y las competencias necesarias para el futuro.

La realización de la oferta cuenta además con el respaldo de alianzas establecidas entre el centro docente, organizaciones comunitarias y distintos sectores que colaboran en la puesta en marcha de las actividades de la temporada.

Las inscripciones continúan abiertas para varias de las opciones disponibles, por lo que las familias interesadas aún pueden registrar a sus hijos en aquellas modalidades que mantienen capacidad.

Información adicional sobre horarios, sedes y requisitos de matrícula está disponible a través de los canales oficiales de Miami Dade College.

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