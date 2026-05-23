Tres estudiantes de Miami Dade College ganan prestigiosa beca nacional para continuar estudios universitarios

MIAMI. – Tres estudiantes del Miami Dade College (MDC) fueron seleccionados como beneficiarios de la Beca de Transferencia Universitaria Jack Kent Cooke 2026, uno de los programas de apoyo académico más prestigiosos de Estados Unidos para alumnos de colleges comunitarios que buscan completar su formación en universidades de cuatro años.

La selección de Johnny Barahona, David Ramírez y María Romero permitió a MDC obtener tres de las cinco becas otorgadas este año en Florida y volver a figurar entre las instituciones con mayor representación dentro de esta iniciativa a nivel nacional. El centro de estudios también destacó por contar con 19 semifinalistas entre los 485 estudiantes que avanzaron a esa fase del proceso en todo el país.

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La presidenta de MDC, Madeline Pumariega, destacó el significado del reconocimiento para los estudiantes y para la comunidad académica de la institución.

“Estamos increíblemente orgullosos de lo que estos estudiantes han logrado en Miami Dade College y de las contribuciones que ya han hecho a nuestra comunidad”, expresó. “Pero aún más importante, nos entusiasma lo que representa este próximo capítulo, no solo para sus trayectorias personales, sino también para el impacto que tendrán en sus profesiones, sus comunidades y más allá”.

La Fundación Jack Kent Cooke recibió este año más de 1.300 solicitudes procedentes de 224 colleges comunitarios en 37 estados. Los candidatos fueron evaluados por su desempeño académico, liderazgo, capacidad de superación y potencial para desarrollar estudios universitarios de alto nivel.

Además del reconocimiento, la beca proporciona hasta 55.000 dólares anuales para completar una licenciatura, así como asesoramiento académico personalizado, oportunidades de mentoría, acceso a programas de estudio en el extranjero y apoyo para futuras metas profesionales y educativas.

Según MDC, sus estudiantes han recibido más Becas de Transferencia Universitaria Jack Kent Cooke que los de cualquier otra institución educativa del país desde la creación de este esquema de apoyo académico.

Entre los galardonados figura David Ramírez, nacido en Cuba y llegado a Estados Unidos a los 17 años. Durante su formación académica desarrolló investigaciones en matemáticas aplicadas e ingeniería, publicó un artículo científico y presentó sus trabajos en conferencias especializadas. Fue admitido con una beca completa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde planea continuar estudios de doctorado enfocados en diseño mecánico, dinámica y sistemas de control.

También de origen cubano, María Romero emigró a Estados Unidos a los 15 años con la aspiración de convertirse en ingeniera aeroespacial. Durante su paso por MDC participó en investigaciones de física y matemáticas, asumió responsabilidades de liderazgo estudiantil y consolidó un perfil académico orientado a la exploración espacial y las tecnologías energéticas. Su próxima etapa universitaria será en Princeton University.

El tercer becario, Johnny Barahona, nació en Honduras y llegó a Miami en 2019. Como estudiante universitario de primera generación, combinó sus estudios con responsabilidades familiares mientras desarrollaba una activa participación en organizaciones académicas y de liderazgo. Recientemente obtuvo un título en contabilidad y aspira a desarrollar una carrera vinculada al desarrollo internacional, la economía y las políticas públicas.

Para Giuseppe “Seppy” Basili, director ejecutivo de la Fundación Jack Kent Cooke, los estudiantes seleccionados representan el talento que emerge desde los colleges comunitarios en todo Estados Unidos.

“Estos becarios reflejan la profundidad del talento y la determinación que existe en los colleges comunitarios de todo el país”, afirmó. “Han demostrado de lo que son capaces y estamos orgullosos de ayudar a garantizar que las barreras financieras no les impidan continuar su educación y alcanzar todo su potencial”.

Además del apoyo económico, los beneficiarios pasan a formar parte de una red nacional de estudiantes y exalumnos que reciben acompañamiento académico, orientación profesional y acceso a oportunidades de desarrollo durante su formación universitaria.

La selección de Barahona, Ramírez y Romero refuerza el historial de éxitos académicos de Miami Dade College y evidencia cómo los colleges comunitarios continúan abriendo puertas a estudiantes que aspiran a incorporarse a algunas de las universidades más prestigiosas del país.