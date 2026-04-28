martes 28  de  abril 2026
PROGRAMA LOABLE

Miami Dade College inaugura EmpowerU, campamento pionero para niños con autismo en Miami

La iniciativa ofrece un entorno inclusivo para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en menores con discapacidad, y cuenta con subvenciones para familias que cumplan los requisitos de admisión

Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College.

Madeline Pumariega, presidenta del Miami Dade College.

D. CASTROPÉ
Miami Dade College realizó el lanzamiento de su programa EmpowerU para niños neurodivergentes.

Miami Dade College realizó el lanzamiento de su programa EmpowerU para niños neurodivergentes.

D. CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI. — El Miami Dade College (MDC) y la Fundación Supreme Twins presentaron este martes en el Campus de Kendall el campamento de verano "EmpowerU", un programa pionero en la institución que ofrece educación especializada y un entorno estructurado a menores neurodivergentes.

Madeline Pumariega, presidenta del MDC, subrayó que este proyecto refleja los valores fundamentales del plantel de educación superior más grande de los Estados Unidos.

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"Para nuestro college es fundamental este programa, porque va en sintonía con lo que pensamos: que todo el mundo debe tener una oportunidad. Las oportunidades son las que cambian la vida de nuestros estudiantes", afirmó Pumariega.

Además, destacó el rol crucial de las familias al señalar que "los padres tienen un papel muy importante, no solo al apoyar a sus hijos, sino al impulsarlos a alcanzar sus sueños".

En esa misma línea, Ilieva Valdés, presidenta y cofundadora de Supreme Twins Foundation, enfatizó la misión universal del esfuerzo conjunto.

"Vamos a llegar a todos los niños que tengan cualquier tipo de discapacidad, sin discriminar a ninguno", aseguró. La directiva detalló que la meta es ofrecer un espacio "donde van a ser aceptados, incluidos y, además, van a desarrollar sus habilidades".

Ilieva Valdes Supreme Twins Foundation
Habla Ilieva Valdés, presidenta de Supreme Twins Foundation

Habla Ilieva Valdés, presidenta de Supreme Twins Foundation

Acceso financiero y requisitos logísticos

Por su parte, Soraya Galán, representante de la Escuela de Educación Continua y Desarrollo Profesional del MDC, enmarcó la iniciativa dentro de la filosofía del establecimiento universitario. "Somos la institución de la diversidad y de la apertura; creamos oportunidades para que todos puedan triunfar", expresó.

Sobre el aspecto económico, aclaró que el programa cuenta con una subvención, aunque advirtió que requiere una evaluación previa "para que las familias con sus hijos puedan acceder" a la ayuda.

En cuanto a la estructura operativa, Mercy Macrina, directora de Access Disability Services del MDC en Kendall, explicó que su departamento trabajará junto a la fundación "para brindar a los niños la asistencia y el apoyo que necesiten".

Macrina precisó que los aspirantes "deben tener entre 7 y 17 años y presentar una condición que recaiga bajo la sombrilla de la neurodiversidad".

A su vez, aclaró que no existen restricciones sobre el lugar de residencia de los participantes dentro del condado de Miami-Dade.

Comisionada Raquel Regalado
La comisionada condal Raquel Regalado.

La comisionada condal Raquel Regalado.

Un respiro para el núcleo familiar

El impacto directo de esta iniciativa recae en la calidad de vida de los hogares beneficiados. Taimy Pérez Barquero, madre de una niña con neurodivergencia, describió el alivio que representa esta alternativa para la época vacacional.

"Es una tranquilidad para los padres poder dejar a sus niños en las manos correctas. Un menor con una condición requiere más atención, y este tipo de programas nos da la estabilidad para irnos tranquilos al saber que ellos estarán bien atendidos", relató Pérez.

La madre añadió que confía plenamente en el valor del campamento para el bienestar de los inscritos. "Sé que lo que mi hija necesita lo voy a encontrar allí, que es amor, apoyo y dedicación", concluyó.

Al acto también asistió la comisionada condal Raquel Regalado, quien se sumó a las palabras de bienvenida para el comienzo del programa.

Cabe destacar que el término "neurodivergente" funciona como un concepto abarcador para describir a menores cuyos cerebros procesan la información de manera diferente a lo habitual.

Aunque el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una de sus formas más conocidas, esta categoría también engloba otras variaciones neurológicas, tales como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), la dislexia, la dispraxia o el Síndrome de Tourette.

Con esta visión, el campamento asume estas diferencias como manifestaciones naturales de la diversidad humana, aleja los estigmas y fomenta un espacio de aceptación plena para múltiples perfiles cognitivos.

Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, los interesados pueden visitar el sitio web oficial: https://www.supremetwins.org/

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