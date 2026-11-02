Miami-Dade va a las urnas con cargos, impuestos y fondos escolares en juego

Técnicos del Departamento de Elecciones de Miami-Dade realizan la prueba de Lógica y Exactitud antes del inicio de la votación anticipada.

MIAMI .- La representación política de Miami-Dade, el alcance de la exención de vivienda principal y la continuidad de recursos destinados a las escuelas públicas se decidirán el martes 3 de noviembre, en unas elecciones generales que reúnen contiendas federales, estatales y locales con propuestas que afectan a los contribuyentes y al funcionamiento de sus gobiernos.

La votación se desarrollará de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y podrán participar todos los electores inscritos y habilitados, independientemente de su afiliación partidista. Cada ciudadano encontrará una boleta correspondiente a su domicilio: los cargos distritales y las consultas municipales solo aparecerán para quienes residan en esas jurisdicciones.

La segunda vuelta entre Vicki L. Lopez y Rob Piper definirá la representación del distrito 5 de la Comisión de Miami-Dade. Quien resulte elegido completará el período pendiente hasta el 21 de noviembre de 2028. Para el distrito 1 de la Junta Escolar, las opciones son Linda Cothiere y Katrina Wilson.

La educación tendrá otra decisión de alcance condal: renovar el gravamen vigente de una milésima, equivalente a un dólar por cada 1.000 dólares de valor imponible. La propuesta mantendría ese financiamiento del 1 de julio de 2027 al 30 de junio de 2031 para compensaciones del personal docente y seguridad escolar, incluidas las escuelas chárter, bajo supervisión de un comité ciudadano.

Imagen referencial. CHANDAN KHANNA / AFP

Entre las medidas con efecto sobre los propietarios figura la enmienda constitucional estatal número 3. Elevaría la exención de vivienda principal aplicable a impuestos no escolares a 150.000 dólares en 2027 y 250.000 en 2028, con ajustes posteriores por inflación, y reduciría del 10% al 5% el límite anual de aumento de las valoraciones de inmuebles sin esa exención.

Para quienes no sean residentes de Florida al 31 de diciembre de 2026, el beneficio ampliado comenzaría en el quinto año de exención, en la medida permitida por la Constitución federal. La iniciativa también fijaría destinos para los ingresos tributarios locales, con posibilidad de autorizar otros gastos salvo prohibición legal.

Las otras dos enmiendas estatales abordan las reservas presupuestarias y la actividad agrícola. La número 1 ampliaría del 10% al 25% el límite del fondo de estabilización y modificaría las reglas para aportar y retirar recursos. La número 2 eximiría de impuestos determinados bienes muebles tangibles utilizados en terrenos agrícolas, incluidas actividades de agroturismo. Las tres requieren al menos el 60% de los votos emitidos sobre cada propuesta para aprobarse.

Seis referendos modificarían la Carta Constitucional de Miami-Dade. El primero crearía una comisión independiente de cinco miembros para determinar anualmente los salarios de los comisionados. El segundo aumentaría de seis meses a un año la residencia mínima en el distrito antes del período de cualificación de los aspirantes a esos cargos.

El tercero permitiría coordinar determinadas elecciones para cubrir vacantes con otras programadas y fijaría requisitos mínimos para los períodos de cualificación municipales. El cuarto adaptaría la Carta al restablecimiento de las oficinas constitucionales electivas, aclararía responsabilidades financieras y exigiría licencia a empleados condales que aspiren a esos puestos.

El quinto propone ajustes técnicos, incluidos nombres de lugares y mecanismos de notificación y participación pública. El sexto ampliaría la publicidad permitida en parques, siempre que no los dañe ni obstaculice de forma irrazonable su uso, y que los ingresos se destinen al sistema de parques.

En Doral, la renovación del Concejo irá acompañada de una propuesta sobre límites de mandatos. Fernanda Gomes y Maureen Porras compiten por el escaño 2, mientras Peter Espinosa y Gustavo Garagorry se disputan el 4. También se votará si se establece un límite de por vida de cuatro mandatos como alcalde y cuatro como concejal, contados por separado e incluyendo períodos anteriores.

Los procesos municipales abarcan además Aventura, Biscayne Park, Coral Gables, Cutler Bay, El Portal, Hialeah, Key Biscayne, Medley, Miami Gardens, North Miami, North Miami Beach, Opa-locka, Palmetto Bay, Pinecrest, South Miami, Sunny Isles Beach y Virginia Gardens. La boleta también contempla el escaño 1 del Distrito de Desarrollo Comunitario Coronado para sus electores correspondientes.

Técnicos del Departamento de Elecciones de Miami-Dade realizan la prueba de Lógica y Exactitud antes del inicio de la votación anticipada. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En la ciudad de Miami se decidirá sobre una emisión de 450 millones de dólares en bonos para instalaciones de policía y bomberos, pagaderos con impuestos a la propiedad sin elevar la tasa vigente para deuda de proyectos de capital. La papeleta incluye un comité de supervisión de bonos y el arrendamiento y renovación de marinas en Virginia Key. Miami Beach consultará extensiones del arrendamiento y nuevas obras en el inmueble municipal de 1691 Michigan Avenue.

Aventura decidirá sobre remuneraciones y auditorías; Coral Gables, sobre licitaciones, residencia de candidatos, duración del mandato del alcalde y protección de parques. En Key Biscayne se preguntará si debe exigirse aprobación electoral para proyectos de aguas pluviales o prevención de inundaciones que superen, en conjunto, 50 millones de dólares en tres años fiscales.

Miami Lakes presenta 15 preguntas sobre su Carta Constitucional, entre ellas límites de mandatos, vacantes y estructura del Concejo. North Miami Beach someterá ocho propuestas sobre remuneraciones, funcionamiento institucional, supervisión de proyectos, residencia de candidatos, atribuciones administrativas y cambios del calendario electoral.

Las seis consultas de Palmetto Bay abarcan participación vecinal, propiedades públicas, distritos electorales, límites de mandatos y movilidad. Miami Springs votará sobre reglas urbanísticas para el corredor de NW 36th Street; Opa-locka, sobre remuneraciones y beneficios de sus autoridades; y South Miami, sobre normas de propiedades, avisos de ordenanzas, compras y elecciones para cubrir vacantes.

La jornada definirá, al mismo tiempo, la representación federal del condado. Para el Senado de Estados Unidos, las opciones son la republicana Ashley Moody, la demócrata Angie Nixon y Neil J. Gillespie, sin afiliación partidista.

En la Cámara de Representantes federal, el distrito 24 enfrenta a la republicana Te Mayonna Brown y al demócrata Oliver G. Gilbert III, con Patricia González como candidata por escrito. El 25 reúne al republicano Scott Singer, al demócrata Jared Moskowitz, al libertario Peter Jassenoff y a Michaelangelo Hamilton, este último como candidato por escrito.

En el distrito 26 figuran el republicano Mario Díaz-Balart, la demócrata Nicole Locklin y Deborah Ann Meidinger Hosey, sin afiliación. El 27 enfrenta a la republicana María Elvira Salazar con el demócrata Eliott Rodríguez. En el 28 aparecen el republicano Carlos A. Giménez, el demócrata Phil “Felipe” Ehr y Eddy Rojas, sin afiliación.

Elecciones en Miami-Dade. JESÚS HERNÁNDEZ / DLA

Para la Gobernación de Florida, las fórmulas de los principales partidos son Byron Donalds y Bryan Ávila, por el Partido Republicano, y David Jolly y Gwen Graham, por el Partido Demócrata. Completan las opciones a gobernador el libertario Scott Eckhard Jewett y los aspirantes sin afiliación Charles Burkett, Frank J. Russo, Moliere “Moe” Dimanche, Dean Ocean Abrams y Jeffrey Peter “Dr. Jeff” Datto, además del voto por escrito.

El gabinete estatal se definirá con las elecciones para fiscal general, entre el republicano James Uthmeier y el demócrata José Javier Rodríguez; director financiero, entre el republicano Blaise Ingoglia y la demócrata Annette Taddeo; y comisionado de Agricultura, entre el republicano Wilton Simpson y el demócrata Joey Mendoza Atkins. Esta última contienda también contempla voto por escrito.

En el Senado de Florida, el distrito 34 enfrenta a la republicana Elizabeth Jeanty y la demócrata Ashley Viola Gantt; el 36, a la republicana Ileana García y el demócrata George Lavin. En el 38 compiten la republicana Alexis María Calatayud, el demócrata Richard Lamondin Jr. y Jeffrey “Doc” Solomon, sin afiliación. El 40 reúne a la republicana Ana María Rodríguez, el demócrata José Antonio Stoute y Ramiro Orta, sin afiliación.

Para la Cámara estatal, en el distrito 106 compiten el republicano Fabián Basabe y la demócrata Lucía Báez-Geller; en el 108, el republicano Wancito Francius y la demócrata Daphne Campbell; en el 113, el republicano Bruno A. Barreiro y la demócrata Gloria Romero Roses, además de Paola Vázquez del Mercado como candidata por escrito; y en el 115, el republicano Omar Blanco y el demócrata Marcos Reyes.

En el distrito 116 se enfrentan la republicana Ashley Perez-Biliskov y el demócrata Nicolás Ramos; en el 117, el republicano Miguel Granda y el demócrata Kevin Chambliss; en el 118, el republicano Mike Redondo y el demócrata Armando “A. C.” Castillo; y en el 119, el republicano Juan Carlos Porras y el demócrata Rey Lázaro Sordo.

Las decisiones judiciales combinan elecciones entre candidatos y preguntas sobre la continuidad de magistrados. Se votará la retención de Carlos G. Muñiz, del Tribunal Supremo de Florida, y de Kansas R. Gooden, Monica Gordo, Fleur Jeannine Lobree, Thomas Logue y Bronwyn Catherine Miller, del Tercer Tribunal de Apelaciones.

Para el Undécimo Circuito, Arthur LeMar “Marty” McNeil y Monica Segura compiten en el grupo 5, mientras Rita Maria Baez y Bonita Jones-Peabody se enfrentan en el 69.

Concluida la votación anticipada el 1 de noviembre, el 3 de noviembre será obligatorio acudir al recinto asignado al domicilio del elector. Se anunciaron cambios temporales de ubicación, por lo que debe confirmarse el lugar antes de salir. Los centros de votación anticipada no podrán utilizarse indistintamente durante la jornada final. Quienes estén en fila en su recinto a las 7:00 p. m. podrán votar.

Se requiere una identificación vigente y válida con fotografía y firma, como la licencia de conducir de Florida o el pasaporte estadounidense. Si el documento con foto no contiene la firma, debe acompañarse de otro que la incluya. La tarjeta de información electoral no sustituye esa identificación. Quien carezca de un documento aceptable podrá emitir una boleta provisional, cuya validez será revisada por la junta de escrutinio.

Quienes conserven una boleta de voto por correo deben asegurar su recepción antes de las 7:00 p. m. del martes, seguir las instrucciones y firmar el sobre correspondiente. La entrega está habilitada en la sede de Elecciones, en 2700 NW 87th Avenue, en Doral, y en la sucursal del Centro Stephen P. Clark, en 111 NW 1st Street, en el centro de Miami, con recepción por la entrada sureste.

Las boletas por correo no se depositan en los recintos del día de la elección. Quien haya solicitado esa modalidad y opte por votar presencialmente podrá hacerlo en su recinto después de que el personal confirme que el sufragio por correo no ha sido recibido. El teléfono 305-499-8683 permite verificar el recinto asignado, consultar el estado del voto por correo y aclarar dudas.

El pronóstico aconseja reservar tiempo adicional para el traslado. En su actualización del 2 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene un 70% de probabilidad de lluvia para el martes en la zona costera de Miami-Dade, con posibilidad de tormentas y aguaceros más probables por la tarde. El aviso de inundación costera se extiende hasta las 7:00 p. m. del 3 de noviembre. Consultar las actualizaciones y evitar vías inundadas permitirá planificar el recorrido con mayor seguridad.

Después del cierre de las urnas comenzará la difusión de resultados no oficiales, con publicaciones iniciales previstas alrededor de las 7:15 p. m. que incorporarán votos por correo y anticipados. Posteriormente se añadirán los totales de los recintos conforme sean reportados. Los datos serán preliminares hasta que concluya el proceso de certificación.

“Cada elección es una oportunidad para que su voz sea escuchada”, afirmó la supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, al exhortar a los ciudadanos a organizar su participación y revisar la boleta antes de acudir a las urnas.