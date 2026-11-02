MLB anuncia a los ganadores del Guante de Oro 2026

Gabriel Moreno #14 de los Arizona Diamondbacks realiza un lanzamiento en salto a Nolan Arenado #28 durante la quinta entrada del partido de la MLB contra los New York Yankees en el Chase Field el 19 de septiembre de 2026 en Phoenix, Arizona.

La Major League Baseball (MLB) anunció a los ganadores de los premios Guante de Oro 2026, galardones que reconocen a los mejores defensores de la temporada en las Grandes Ligas. La selección incluyó a 10 jugadores de cada circuito y estuvo determinada por las votaciones de los managers y coaches de los 30 equipos, además de la evaluación del SABR Defensive Index.

Entre los protagonistas de esta edición destacaron varios nombres que consolidaron su dominio defensivo, así como jugadores que recibieron el reconocimiento por primera vez en sus carreras.

En la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston fueron una de las organizaciones más destacadas, con tres representantes: Caleb Durbin, Ceddanne Rafaela y Wilyer Abreu. Durbin se llevó el premio como antesalista, Rafaela repitió en el jardín central y Abreu consiguió su tercer Guante de Oro consecutivo como jardinero derecho.

El reconocimiento de Durbin tuvo un significado especial, ya que se convirtió en el primer tercera base de Boston en conquistar el galardón desde Frank Malzone, quien lo obtuvo en 1959.

Abreu, por su parte, volvió a demostrar su extraordinaria capacidad defensiva. El venezolano encabezó todas las Grandes Ligas con 28 carreras salvadas a la defensiva (DRS), una estadística que mide las carreras que un jugador evita gracias a sus intervenciones con el guante. Con tres premios consecutivos, se acerca a los registros históricos de la franquicia, donde Mookie Betts y Fred Lynn suman cuatro reconocimientos entre los jardineros.

Otro de los nombres destacados fue Taylor Walls, de los Rays de Tampa Bay, quien consiguió el primer Guante de Oro para un campocorto en la historia de la organización. Walls lideró a todos los jugadores de su posición en las Mayores con 21 carreras salvadas a la defensiva.

También sobresalió Christian Walker, de los Astros de Houston, quien sumó el cuarto Guante de Oro de su trayectoria. El inicialista había conseguido sus tres anteriores entre 2022 y 2024, cuando vestía el uniforme de los Diamondbacks de Arizona.

En Seattle, Cole Young se convirtió en uno de los protagonistas más jóvenes de la premiación. Con 23 años y 60 días, pasó a ser el tercer segunda base más joven en ganar el galardón. Mientras tanto, Dillon Dingler, receptor de Detroit, obtuvo su segundo premio consecutivo y confirmó su crecimiento defensivo en sus primeras temporadas completas en las Grandes Ligas.

Cody Bellinger, ahora con los Yanquis de Nueva York, también regresó al grupo de ganadores. El jardinero consiguió su segundo Guante de Oro, el primero desde 2019, cuando defendía principalmente el jardín derecho durante su etapa con los Dodgers de Los Ángeles.

En la Liga Nacional, los Cachorros de Chicago y los Diamondbacks de Arizona tuvieron una participación destacada. Chicago celebró los premios de Alex Bregman, en la tercera base, y Pete Crow-Armstrong, en el jardín central. Arizona, por su parte, contó con los reconocimientos de Gabriel Moreno, Geraldo Perdomo y Corbin Carroll.

Crow-Armstrong volvió a imponer condiciones en el centro de los jardines. El guardabosques consiguió su segundo Guante de Oro consecutivo después de liderar las Grandes Ligas en outs por encima del promedio y valor defensivo. Su extraordinaria campaña también lo colocó entre los principales candidatos al premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Bregman, quien afrontó su primera temporada en Chicago, obtuvo su segundo Guante de Oro. El antesalista se convirtió, junto a Ron Santo, en uno de los únicos jugadores de esa posición en la historia de los Cachorros que han conseguido el reconocimiento.

Los Diamondbacks también celebraron el regreso de Gabriel Moreno al grupo de ganadores. El receptor venezolano obtuvo su segundo Guante de Oro, después del primero conquistado en 2023. Además, protagonizó una campaña histórica al convertirse en apenas el segundo receptor en la historia de las Grandes Ligas que consigue un Guante de Oro y un título de bateo en una misma temporada, una distinción que anteriormente había alcanzado Joe Mauer.

Su compañero Geraldo Perdomo recibió el primer premio de su carrera como campocorto, mientras que Corbin Carroll completó la representación de Arizona con su primer reconocimiento como jardinero derecho.

Otro de los venezolanos premiados fue Brice Turang, segunda base de los Cerveceros de Milwaukee, quien consiguió su segundo Guante de Oro en tres temporadas. Turang terminó segundo entre todos los peloteros de las Mayores con 23 carreras salvadas a la defensiva, reafirmándose como uno de los jugadores más completos de su posición.

Jackson Chourio, también de Milwaukee, se sumó a la lista de ganadores al conquistar su primer premio como jardinero izquierdo. El joven guardabosques terminó en el percentil 93 de outs por encima del promedio y lideró a los jardineros izquierdos de la Liga Nacional en valor defensivo.

La premiación dejó igualmente un registro histórico en el montículo. Nolan McLean, de los Mets de Nueva York, se convirtió en el primer lanzador novato en ganar un Guante de Oro en la historia de las Grandes Ligas. El derecho había sido un jugador de dos vías durante su etapa universitaria en Oklahoma State, donde combinaba sus responsabilidades como lanzador con actuaciones en el cuadro interior y los jardines.

Con esta edición, la MLB volvió a reconocer la importancia de la defensa en el desarrollo del juego, premiando tanto la consistencia de figuras consolidadas como la irrupción de jóvenes talentos que comienzan a dejar su huella en las Mayores.