Trump asegura que reconocerá el resultado de las elecciones legislativas "si son honestas"

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo el martes que respetará los resultados de los comicios de mitad de mandato de Estados Unidos de la próxima semana "si son elecciones honestas".

El mandatario afirmó que no tendrá ningún problema en admitir el resultado de las próximas elecciones legislativas del 3 de noviembre siempre y cuando su integridad quede verificada.

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"Lo haré si son honestas", manifestó el presidente de Estados Unidos.

En conversación con periodistas antes de dirigirse a un acto de campaña en Texas, Trump añadió que trabajará con los demócratas si los republicanos pierden el control del Congreso, pero advirtió que, como presidente, tiene una capacidad de veto "amplia" sobre iniciativas legislativas.

En este caso, las encuestas apuntan a que el Partido Republicano perdería la Cámara Baja del Congreso, la Cámara de Representantes, mientras que el Senado, hasta el comienzo de la guerra de Irán, un bastión republicano, se encuentra ahora en disputa, según los sondeos.

En las actuales elecciones de medio mandato se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, en las que el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías.

Recompensa por denuncias de fraude

Este pasado lunes, Trump llegó a ofrecer una recompensa de un millón de dólares a quien denunciara cualquier caso de fraude electoral, ya sea en elecciones pasadas o en las próximas elecciones de mitad de mandato, que condujera a una condena.

"¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas o en las próximas elecciones de medio término de 2026, recibirá 1.000.000 de dólares tras el arresto y la condena de quienes hayan cometido el fraude!", dijo Trump en su red social Truth Social.

Además, Trump ha impulsado la Ley SAVE America para reducir las posibilidades de fraude electoral a través de identificación obligatoria para votar, acompañada de una prueba de ciudadanía. La Cámara de Representantes aprobó la medida a principios de este año; sin embargo, ha fracasado en el Senado en repetidas ocasiones.

FUENTE: Con información de AFP y Europa Press