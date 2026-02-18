Afganistán aprueba nuevo código penal que ampara más a los animales que a mujeres y niñas

Mujeres de Afganistán, con burka, pasan junto a un miembro del personal de seguridad talibán en una calle de Jalalabad el 30 de abril de 2023.

El régimen talibán de Afganistán aprobó un nuevo código pena l que favorece la violencia contra la mujer al establecer penas benevolentes para los hombres que golpeen brutalmente a las mujeres e incluso niñas, y supone mayor amparo a los animales que su población más vulnerable.

El esposo que golpea a su esposa y le causa graves lesiones como fracturas u otras visibles recibe por el juez una sentencia de15 días de prisión, siempre que la víctima pruebe los hechos (art.32). Mientras, quienes sometan a peleas o prácticas dañinas a los animales pueden tener con una pena de cinco meses, según informaron agencias.

Este nuevo código impulsada por el jefe supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, que servirá de guía a los tribunales en materia penal, es el primero en Afganistán desde que los talibanes regresaron retomaron el poder en 2021, tras la retirada de tropas .

La situación de las mujeres y de las niñas en el país es una interpretación de la ley islámica en beneficio de los talibanes, señaló Khadua Mary Amon, defensora de derechos humanos.

Código Penal con violencia

El Código Penal afgano no solo propicia la violencia sino que además establece la forma como deben aplicarse los castigos físicos.

Si se aplican latigazos a las mujeres particularmente solo pueden darse hasta un máximo de 39 veces, y no en una sola parte del cuerpo ni en la cabeza o zonas sensibles, dijo la agencia.

Tras fijar la división de la sociedad de Afganistán en las categorías de los clérigos, élites, clase media y clase baja, indica que el castigo para el detenido por el delito cometido se aplicará por la posición social del acusado y no por su gravedad.

Así, la primera y segunda categoría recibiría como castigo una simple advertencia del juez por el mismo delito cometido, según el texto.

En contraste, para acusados de clase media se le dará una citación judicial y días de prisión, y para los de la baja se impondrán amenazas y golpes.

Mujeres sin derechos

Hay cada vez más restricciones, las mujeres no pueden hacer nada.No pueden leer los libros escritos por autoras del sexo femenino ni tampoco ir a casa de sus padres. Se les prohíbe todo y no pueden hacer nada, dijo Amon al comentar las exclusiones incluidas en el nuevo marco legal basado en interpretaciones religiosas del islam.

La ONG Amnistía Internacional advirtió que las violaciones a los derechos humanos aumentaron con las autoridades de facto talibanas de Afganistán, indicó en un comunicado en 2024, que revela también las atrocidades del régimen.

“Las mujeres y las niñas eran víctimas de persecución por motivos de género, que constituía crimen de lesa humanidad, y se las privaba cada vez más de sus derechos a la libertad de circulación y de expresión”.

También señala detenciones arbitrarias y torturas al personal del gobierno anterior, activistas de derechos humanos, periodistas y críticos del sistema talibán. “Según informes, cientos de presos y presas fueron condenados a muerte”, afirmó el texto.

FUENTE: Con información de Fuente Latina