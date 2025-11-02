Al menos seis muertos en Ucrania en ataques rusos de madrugada

Un hombre empuja un cochecito de bebé junto a un cartel de reclutamiento de la 13.ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, Khartiya, que muestra un tanque y un anuncio que dice: «Si está cansado de viajar en metro, llámenos al 3333», en Kiev, el 2 de noviembre de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Seis personas, entre ellas dos niños, murieron el domingo de madrugada en Ucrania en varios ataques rusos con misiles y drones, indicaron autoridades locales, mientras que Kiev atacó en la mañana instalaciones petroleras rusas en el Mar Negro.

El ejército ucraniano señaló que Rusia lanzó 79 drones y dos misiles balísticos contra cinco regiones del país, de los cuales derribó 67.

"Las fuerzas rusas atacaron las regiones de Dnipró (este) y Odesa (sur). Seis personas murieron, incluidos dos niños", informaron los servicios del fiscal general ucraniano en Telegram.

Los niños tenían 11 y 14 años, precisó el comisionado ucraniano para los derechos humanos, Dmytro Lubinets.

En la región sureña de Zaporiyia, otro ataque ruso dejó sin electricidad a unos 58.000 hogares, indicó el gobernador Ivan Fedorov.

Las tropas rusas, cuya ofensiva empezó hace casi cuatro años, atacan cada invierno desde 2022 las infraestructuras eléctricas de Ucrania, provocando restricciones en el suministro eléctrico.

Kiev considera que estos ataques tienen como objetivo extenuar a la población civil, algo que Moscú niega.

En represalia a los bombardeos, Ucrania atacó con drones el domingo por la mañana el puerto ruso de Tuapsé, en el mar Negro, donde dañó dos buques y las infraestructuras de una terminal petrolera, según indicaron las autoridades locales.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 164 drones ucranianos durante la noche sobre varias regiones del país.

Kiev lleva tiempo realizando ataques con drones en Rusia, especialmente contra las infraestructuras petroleras y gasísticas, en un intento de debilitar los ingresos de los hidrocarburos que financian el esfuerzo bélico del Kremlin.

Según un análisis de AFP con datos ucranianos, Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos comienzos de 2023. Se trata de ataques nocturnos dirigidos principalmente contra la red energética.

En concreto, las fuerzas rusas lanzaron en octubre 270 misiles sobre el país, un aumento del 46% respecto a septiembre, según un análisis de las cifras publicadas diariamente por la fuerza aérea ucraniana.

FUENTE: Con información de AFP