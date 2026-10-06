Un total de 104 migrantes llegan a las costas españolas en cuatro embarcaciones precarias

Una vista de las tiendas de campaña y construcciones improvisadas por los migrantes asentados en la costa de la playa del Trampolín, esta mañana en Ceuta, 6 de septiembre de 2026.

MURCIA. Cuatro embarcaciones precarias con 104 migrantes a bordo llegaron este martes a varios puntos de las costas españolas, entre ellos mujeres y niños, según informaron fuentes oficiales de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

En la Región de Murcia, situada al sureste del territorio peninsular español, dos embarcaciones con 87 inmigrantes a bordo, entre ellos dos mujeres y doce menores de edad, fueron interceptadas por la Guardia Civil.

TRATA DE PERSONAS Detienen a dos personas para "explotar" a migrantes en el enclave español de Ceuta

Ambas pateras fueron localizadas en la mañana del martes por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, y sus ocupantes fueron rescatados por patrullas territoriales del instituto armado.

En la primera viajaban 39 hombres y cinco menores y en la segunda, 34 hombres, dos mujeres y siete menores.

Según las fuentes, todos se encontraban en buen estado de salud y fueron trasladados al puerto para su asistencia por Cruz Roja antes de ser entregados a la Policía Nacional.

En Formentera también llegaron migrantes

En la isla española de Formentera, perteneciente al archipiélago de las Islas Baleares y situado en el mar Mediterráneo, 13 migrantes de origen magrebí fueron interceptados por la Guardia Civil a bordo de una patera.

Y en el municipio de Santanyí, situado al sur de la isla de Menorca en el mismo archipiélago, fueron localizados cuatro migrantes en una embarcación.

Cifra de migrantes ilegales cae en Canarias

En un 44% interanual ha caído, la llegada de migrantes ilegales a las islas Canarias. La cifra se calculó hasta el 30 de septiembre pese a contabilizar 7.133 personas a bordo de 95 embarcaciones.

De acuerdo con el último balance del Ministerio del Interior, esta cifra supone 5.715 inmigrantes menos que en los mismos meses de 2025, cuando arribaron 12.848 personas a bordo de 211 pateras.

Mientras, en el conjunto de España un total de 24.646 migrantes han llegado entre enero y el 30 de septiembre de este año de forma irregular, 12.742 de ellos a la Península y a Baleares (51%).

El informe refleja que en lo que va de 2026 entraron a España por vía marítima y terrestre de forma irregular un total de 24.646 migrantes, un 10,3% menos que hasta septiembre del año pasado, cuando fueron 27.475.

Por vía marítima llegaron al país 19.900, un 19% menos que en 2025 (cuando se produjeron 24.586 llegadas), en 854 embarcaciones, 113 menos que el año anterior.

Igualmente, el informe refleja que aumentó un 8,8% las llegadas irregulares por vía marítima a la Península y Baleares, pasando de 11.709 en 2025 a 12.742 en 2026. En concreto, arribaron este año en 753 embarcaciones, siete más que el año anterior.

Señala que a la Península llegaron por vía marítima 6.334 migrantes, lo que supone un 7,9% más que los que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado (5.865). Arribaron a bordo de 403 embarcaciones, 27 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares llegaron 6.408 personas hasta el 30 de septiembre de este año, 564 más que hasta el mismo mes de 2025. Entraron en 350 embarcaciones, frente a las 316 que emplearon los que arribaron el año pasado.

Interior indica que, sin contar con el 30 y 31 de julio, entraron a Ceuta por vía terrestre de forma irregular este año un total de 4.076, 1.430 más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 2.646, un 54% más).

Además, menciona que, desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre, llegaron dos personas por vía marítima a la ciudad autónoma de Ceuta, frente a las cuatro que lo hicieron en 2025.

Por parte de Melilla, entraron 23 migrantes a la ciudad autónoma por mar (dos menos que en los mismos meses de 2025) y 670 por vía terrestre (427 más que en el mismo periodo del año anterior, un 175,7% más).

FUENTE: Con información de EFE/Europa Press