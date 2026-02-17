Arrancan las nuevas negociaciones entre Rusia y Ucrania con mediación de Washington

Un manifestante sostiene una pancarta durante una nueva ronda de conversaciones entre negociadores rusos, ucranianos y estadounidenses, destinada a encontrar una solución a cuatro años de combates en Ucrania, que se celebra en Ginebra el 17 de febrero de 2026.

GINEBRA.- Las delegaciones de Rusia y Ucrania empezaron este martes en Ginebra una nueva ronda de conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos para intentar poner fin a casi cuatro años de guerra.

El conflicto empezó cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y las dos rondas de diálogos mediadas por la Casa Blanca hasta ahora no han logrado ningún avance.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umiérov, y una fuente de la delegación rusa anunciaron el inicio de las negociaciones trilaterales, a puerta cerrada, previstas durante dos días.

Antes de las reuniones, Ucrania acusó a Rusia de socavar los esfuerzos de paz lanzando 29 misiles y 396 drones, que mataron a una persona y dejaron a decenas de miles sin electricidad.

Posteriormente, otro ataque ruso con drones mató el martes a tres empleados de una central eléctrica en Sloviansk, en el este de Ucrania, según las autoridades.

"El alcance del desprecio de Rusia por los esfuerzos de paz: un ataque masivo con misiles y drones contra Ucrania justo antes de la próxima ronda de negociaciones en Ginebra", escribió en redes sociales el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga.

También volvió a reclamar que los aliados de Ucrania redoblen la presión sobre Rusia con más sanciones.

Por su parte, Rusia también denunció ataques nocturnos, y afirmó haber destruido más de 150 drones en regiones del sur y en la península de Crimea, ocupada por las fuerzas de Moscú desde 2014.

Las conversaciones se producen tras dos rondas anteriores celebradas este año en Abu Dabi.

"Más le vale a Ucrania sentarse a la mesa, y rápido", dijo el lunes Trump a bordo del avión presidencial Air Force One mientras se dirigía a Washington.

El Kremlin ha vuelto a nombrar al nacionalista y exministro de Cultura Vladimir Medinski como su principal negociador.

El equipo de Kiev está liderado por Umiérov, exministro de Defensa.

Del lado estadounidense se espera la presencia del emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y del empresario y yerno de Trump, Jared Kushner.

Los aliados europeos de Ucrania no participan en estas conversaciones.

Puntos conflictivos

Esta guerra se ha convertido en el conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos, millones de personas obligadas a huir de sus hogares en Ucrania y gran parte del este y el sur del país asolados por la guerra.

Rusia ocupa cerca de un 20% de Ucrania, incluida la península de Crimea, de la que se apoderó en 2014 y las zonas que los separatistas con apoyo de Moscú habían tomado antes de la invasión de 2022.

Las partes trabajan en base al plan estadounidense presentado hace unos meses, que prevé concesiones territoriales por parte de Ucrania a cambio de garantías de seguridad occidentales que disuadan a Rusia de lanzar una nueva invasión en unos años.

En concreto Rusia quiere que las tropas ucranianas se retiren del territorio que aún controlan en la región de Donetsk, en torno a un 17%.

Ucrania rechaza esta demanda, profundamente impopular, y recientemente logró algunos avances en el campo de batalla. La semana pasada recuperó 201 km2, según un análisis de AFP con datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

La ganancia territorial se concentra en torno a 80 kilómetros al este de la ciudad de Zaporiyia, una zona en la que las tropas rusas habían logrado avances significativos desde mediados del año pasado.

Esta región, situada en el centro del país, alberga la central nuclear más grande de Europa, que actualmente controla Rusia, otro punto conflictivo en las negociaciones.

FUENTE: Con información de AFP